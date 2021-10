Fredy Guarín rompió el silencio y habló del escándalo de violencia

Fredy Guarín fue grabado tras un supuesto momento de violencia intrafamiliar en Medellín, razón por la que se alejó de las canchas, las redes sociales y, en parte, de su familia.

El futbolista salió de Millonarios y ahora está descansando, dedicándose a su vida ganadera, como lo ha dejado ver en ocasiones en redes sociales.

Con el cantante Alzate, en medio de una charla en redes sociales, Guarín habló por primera vez sobre este momento que lo atormentó.

"Una embarrada que cometí con los tragos, estaba medio loco. Todo mundo vio. Para algunos quedó esa imagen. Quería contarlo. Ese no soy yo, un error que cometí en mi vida. De eso se aprende, ahora hágale para adelante", contó.

Y para finalizar habló sobre su futuro, mencionando que no puede confirmar aún que se haya retirado del fútbol.

"Cuando llegué a Colombia, veía a los compañeros, pelados corriendo. Yo tomaba el balón y ellos pasaban por el lado de uno. Son experiencias, estoy contento con lo que he hecho. No te puedo decir que me retiré, hay salud y físico para responder. Bajar unos kilos en caso de que vuelva a jugar", dijo.

Vea acá el video, desde el minuto 17: