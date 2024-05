Fredy Guarín se destapó: pidió disculpas a Millonarios por su ruidosa salida

La llegada de Fredy Guarín a Millonarios a finales del diciembre del 2020 fue una bomba en el mercado que generó expectativa por tratarse de una figura de talla internacional que llegaba al fútbol colombiano. Sin embargo, el volante no llegó en las mejores condiciones físicas y apenas pudo disputar 7 partidos y marcar un gol, antes de producirse su salida de la institución en medio de escándalos.

Una de las razones por las que salió del club bogotano tuvo que ver con sus problemas con el alcohol. El exfutbolista, de 37 años, reconoció en entrevista con Semana de su alcoholismo y se destapó para hablar de su vida, luego de varios años de silencio y especulaciones en su entorno.

“Yo fui alcohólico social durante varios años y estando activo en el fútbol. Ahí empezó mi proceder y tomé malas decisiones. Cuando salí de Millonarios fue el punto más profundo que toqué porque durante estos últimos tres años caí en el fondo de mi adicción. Ya no daba, había perdido mi dignidad, mi círculo social cercano, la confianza de seres queridos y de lo más importante y valioso que yo tengo, que son mis tres hijos. Perdí muchas cosas de valor sentimental”, inició diciendo sobre cómo empezó su adicción.

Cuando se le preguntó por su alcoholismo en la actualidad, reconoció: “Ciento por ciento. Soy alcohólico, lo reconozco y soy un adicto en recuperación. Pero aprender es de gran motivación. Mi decisión fue aferrarme al alcohol. Cometí muchos errores, tomé malas decisiones, herí a mucha gente, hice sentir mal a mis allegados, a mi círculo social y familiares porque el alcohol siempre fue el peor detonante para todo lo que vieron ustedes”.

Disculpas a Millonarios

Guarín aprovechó para pedirle disculpas a Millonarios, directivos, compañeros e hinchas, por la manera en la que se produjo su salida. Lamentó que no hubiese podido tener una buena experiencia en el club del que es hincha, pero aseguró que fue un aprendizaje para su vida.

“De las cosas buenas o malas, más de las malas, uno no se tiene que arrepentir porque son experiencias que se tienen que vivir. Si tengo mucho dolor y no lo he sanado, estoy en ese proceso, porque me duele haber dejado a Millonarios, a mi club. Me duele muchísimo, porque yo estaba con mucha ilusión. Es una experiencia que tenía que vivir de esa forma. Hoy me fortalezco en decisiones no tan buenas que he tomado y trabajo en ellas. Voy atrás para no fallar nuevamente. Millonarios fue una experiencia linda que desafortunadamente no sucedió como yo personalmente quería, como los hinchas querían, como el club quería. Debo decirle a ese seguidor, al presidente, al profe Gamero, a mis compañeros que algunos están todavía ahí, una disculpa porque la verdad era una ilusión que teníamos todos y no la concretamos de la mejor manera. Les mando un gran abrazo y que sepan que lo llevo muy presente fuera del campo”.

Por su parte, manifestó que al equipo lo sigue siempre y cuestionó que se juzgue un proceso por un mal semestre. “Yo lo sigo mucho. A mi Millos lo sigo desde siempre, desde que tuve la posibilidad de vestir la camiseta y ahora más que nunca. Millos nos ha mostrado que todo es posible y que es un equipo que le ha dado rendimiento los jugadores jóvenes, con los de experiencia. El fútbol colombiano nos da esas expectativas de estar muy bien en un semestre y al otro no. Millonarios pasa por eso. Está en cuadrangulares, todavía está ahí, como hincha, esperamos que el club mejore. Ahora, este no es un proyecto de corto, plazo. No es de seis meses, un año. Hay que pensar en grande y a futuro. El trabajo se está haciendo bien, pero se está juzgando al equipo por un semestre”.