Exclusivo: La casa del prófugo Carlos Ramón González en Managua

Carlos Ramón González, quien fuera director del Departamento Administrativo de la Presidencia y de la Dirección Nacional de Inteligencia, vive en una casa de ensueño en Nicaragua.

El fugitivo, con circular roja de la Interpol por el multimillonario escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), habita una lujosa vivienda en el exclusivo barrio Las Colinas de Managua.

Una imagen satelital muestra el privilegiado lugar, ubicado a unas pocas cuadras de la residencia oficial de la Embajada de Colombia.

A Carlos Ramón González le quedó gustando ese sector desde cuando vivió gratis en la residencia oficial siendo embajador León Fredy Muñoz, el mismo que le ayudó a conseguir su llegada a Managua y después el asilo político, que le ha permitido burlar justicia.

Como si fuera poco León Fredy Muñoz lo alojó en la residencia oficial y le puso a disposición el carro de la Embajada con placas diplomáticas.

Es decir durante una temporada los contribuyentes colombianos pagaron la estadía y el transporte de lujo del fugitivo por un desfalco.

Luego Carlos Ramón González se pasó a vivir con Óscar Muñoz, ficha de León Fredy y embajador encargado luego de su partida, quien paradójicamente tenía la misión de pedir la extradición de su compañero de casa.

El mismo Óscar Muñoz, quien después de solicitarle al gobierno de Nicaragua que enviara a Colombia a Carlos Ramón González, lo invitó a la fiesta ofrecida este diciembre por la Embajada de Colombia.

La imagen de Carlos Ramón González bailando el trencito con su antiguo compañero de vivienda, fue conocida en Colombia gracias a la investigación del periodista Rafael Alberto Aristizabal de la W.

Por cuenta de eso Óscar Muñoz fue trasladado a otra embajada, en lugar de haber sido destituido que era lo que correspondía, y la Procuraduría abrió una investigación que hasta ahora no arroja resultados.

Un corresponsal de El Reporte Coronell tomó fotografías y grabó la lujosa en la que ahora vive en la que ahora vive Carlos Ramón González.

Exclusivo: La casa del prófugo Carlos Ramón González en Managua Ampliar

La casa está ubicada dentro de un conjunto supremamente seguro con altos muros en el barrio Las colinas.

La casa tiene el número 2 dentro de una urbanización cerrada de cuatro casas.

La dirección dentro de la particular nomenclatura de Managua es “Segunda Entrada a Las Colinas, 200 metros a la izquierda del semáforo”.

Todo el sector es vigilado por la presencia de diplomáticos rusos en la zona. Allí vive Carlos Ramón González con su esposa Luz Dana Leal, quien hasta hace unos meses fue la directora de Empleo Trabajo y Emprendimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Uno de los más altos cargos de la entidad.

La opacidad caracteriza la información en Nicaragua por eso ha sido imposible establecer hasta ahora quien es el dueño de la vivienda que ocupa Carlos Ramón González.

Bonus track

El sargento viceprimero Darwin Ramírez Pertúz, señalado por el ministro de justicia Andrés Idárraga como una de las personas que ha efectuado labores de espionaje en su contra, trabaja directamente para el ministro de defensa, general Pedro Sánchez.

Una alta fuente del Ministerio de Defensa, le confirmó en las últimas horas al reporte, que el sargento Darwin Ramírez desempeña labores de inteligencia dentro del equipo de protección del ministro.

La fuente aclaró que el mencionado suboficial no pertenece al arma de inteligencia, sus labores se limitan al resguardo de la seguridad del ministro y su familia. También dijo que el sargento Ramírez no puede efectuar seguimientos a terceros por carecer de funciones de policía judicial.

Así mismo señaló esa fuente que espera que muy pronto se aclare la situación y aseguró que desde el Ministerio de Defensa no se ha ordenado labores de inteligencia para afectar al secretario de Transparencia y Ministro de Justicia, encargado, Andrés Idárraga.

De todas maneras, aquí en El Reporte, se conoció un documento emanado del Comando de Contrainteligencia ordenando identificar las fuentes de información de Andrés Idárraga.