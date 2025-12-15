Carlos Ramón González, prófugo en Colombia pero de parranda en Nicaragua

Invitación del Teatro Nacional Rubén Darío en Nicaragua a la "Noche Vallenata Colombia", promovido por la cancillería colombiana, en la que fue captado el prófugo Carlos Ramón González. (Foto: Cortesía / TNRD / Caracol Radio )

Carlos Ramón González, ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, fue captado en vídeo cuando estaba de rumba en una parranda vallenata en Nicaragua. La participación de González en este evento ocurre mientras es buscado por la justicia colombiana.

González, quien es prófugo de la justicia colombiana por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), es captado en imágenes reveladas por La W bailando durante una presentación en el Teatro Nacional de Nicaragua.

Este evento, promovido por la cancillería de Colombia, ocurrió el jueves 11 de diciembre a las 7PM en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío. Esta fue la invitación al evento (en la parte superior se ve el logo de la cancillería colombiana):

¿Y la extradición?

Según el entonces Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, las posibilidades de que González fuese extraditado desde Nicaragua eran “muy amplias” con el objetivo de cumplir la medida de aseguramiento en prisión que fue dictada por la justicia el 3 de julio.

“Ya fue entregada la solicitud de extradición del exfuncionario, pero las probabilidades de que sea extraditado a Colombia son muy amplias. De acuerdo con el tratado, solo se puede negar la extradición cuando se trata de delitos políticos o no se cumple con el principio de la doble incriminación. Aquí se reúnen todos los presupuestos del tratado para que Ramón González sea enviado a Colombia”, señaló Montealegre en su momento, sin embargo, la extradición no ha ocurrido.

Se mantiene la circular roja

En octubre de 2025, el exdirector del DNI interpuso una acción de tutela con la que se buscaba anular la Circular Roja de Interpol en su contra, sin embargo, en ese momento la Sala con ponencia del magistrado Gerardo Babosa, determinó que la solicitud era improcedente.

“Tal solicitud se torna improcedente, pues además de que implica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, no probó la urgencia, gravedad, inminencia y la impostergabilidad que viabilizan su procedencia, en los términos del artículo 7º del Decreto 2591 de 1991. En consecuencia, se niega”, explicó el magistrado Castillo en su momento.

Medida en firme: González a la cárcel

El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento en cárcel contra el prófugo Carlos Ramón González, por el saqueo de la UNGRD.

En la decisión de segunda instancia, también se incluyó el delito de lavado de activos, que había sido excluido de la imputación.

Para la justicia colombiana, existe evidencia suficiente para inferir que, el exdirector del Dapre y del DNI, fue el líder que, a través de Olmedo López, gestionó el pago de $3 mil millones a Iván Name y $1 mil millones a Andrés Calle a cambio se agilizaran el trámite de las reformas sociales del Gobierno.