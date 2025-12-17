Carlos Ramón González: carta confirmaría que Cancillería sí tuvo que ver con parranda en Nicaragua

Una carta, enviada por el encargado de negocios, Óscar Iván Muñoz, da cuenta de los esfuerzos del funcionario colombiano para utilizar recursos de Colombia en la fiesta en la que se vio al prófugo de la justicia. (Foto: Caracol Radio / Getty )

En medio del escándalo por la presencia de Carlos Ramón González en una fiesta en Nicaragua que fue organizada por la Cancillería colombiana, el ministerio de Exteriores aseguró que no tenía nada que ver con este evento, sin embargo, una carta daría cuenta de lo contrario.

Un documento revelado por miembros de la Embajada de Colombia en Nicaragua y difundido por La W da cuenta de que sí existió la intención de que este evento tuviese dineros colombianos y, de paso, se realizara en la sede diplomática.

El documento es una carta enviada por Muñóz a la Cancillería en la que solicita los recursos para que la parranda vallenata se realizara en la Embajada, posteriormente indica que esa “noche vallenata se realizará de manera cofinanciada entre el teatro y la Embajada de Colombia en Nicaragua”.

Carta confirma que evento en Nicaragua en que bailó Carlos Ramón González sí era de la Embajada Ampliar

¿De dónde sale la plata de esta fiesta?

Según el documento, se buscó que estos recursos salieran de una de tres opciones:

Dinero del Plan de Promoción en Nicaragua , que regularmente tiene un monto máximo para realizar actividades durante el año.

, que regularmente tiene un monto máximo para realizar actividades durante el año. Colombia Nos Une, un programa que se orienta a atender a la comunidad colombiana en el extranjero y que es más flexible en cuanto al movimiento de dineros.

un programa que se orienta a atender a la comunidad colombiana en el extranjero y que es más flexible en cuanto al movimiento de dineros. Gastos de representación, una suma fija de dinero que se entrega cada mes a la misión diplomática y que utiliza bajo su criterio para atender a los colombianos en el país.

Involucramiento de Muñoz en el evento

Aparte de la carta en la que el encargado de Negocios solicita recursos para el desarrollo de la “noche vallenata”, en imágenes quedó captado como Óscar Muñoz también estuvo bailando en la fiesta junto al prófugo Carlos Ramón González.

Según asistentes en el evento, González también habló en varias oportunidades con miembros de la Embajada colombiana.

La participación de Muñoz en el evento coincide con que es el funcionario señalado de agilizar la residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua el mismo día que fue ordenada su captura.

¿Por qué no detuvieron a González en la fiesta?

Oficialmente, los funcionarios colombianos en Nicaragua solo tienen jurisdicción en la Embajada ubicada en Managua y no en otro punto del territorio nicaraguense.

Este evento, la parranda vallenata, estuvo a punto de realizarse en la residencia diplomática, en el territorio colombiano en Nicaragua (y que es la Embajada), pero finalmente se realizó en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío, donde Colombia no tiene jurisdicción.

Ahora bien, los funcionarios colombianos no podían detener a González, pero sí podían pedir a las autoridades nicaraguenses que detuviesen al prófugo, aun así esto tampoco ocurrió.

La no captura de parte de autoridades de Nicaragua ocurre porque si bien las autoridades del país centroamericano saben que es prófugo y han recibido solicitudes de extradición de parte de Colombia, no lo han detenido asegurando que el prófugo goza de asilo bajo supuestos argumentos de persecución política.

En esencia, la falta de cooperación de Nicaragua y un directo relacionamiento entre González y miembros de la Embajada, como el encargado de negocios, Óscar Muñoz, es lo que lo mantiene en libertad en Centroamérica.