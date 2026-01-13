Capturados dos hombres por hurto y porte ilegal de arma de fuego en el centro de la ciudad

Medellín, Antioquia

El día de hoy, dos hombres fueron capturados por las autoridades por los delitos de hurto y porte ilegal de arma de fuego, luego de ser señalados de haber despojado a un ciudadano de una cadena de oro en el sur de la ciudad.

Tras el presunto hurto en El Poblado, se inició una persecución que fue seguida mediante cámaras de seguridad, lo que permitió a las autoridades ubicar a los sospechosos mientras intentaban huir por varias vías del sector.

Durante el intento de escape, los hombres colisionaron contra un ciudadano que se desplazaba en una motocicleta en la Avenida Oriental, provocando su caída sobre la calzada.

A pesar del impacto, los sujetos continuaron la huida hasta ser interceptados por unidades de la Policía, que lograron reducirlos y proceder a su captura.

En el registro realizado por los uniformados, se les halló un arma de fuego, motivo por el cual fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.

Uno de los capturados requirió atención médica debido a las lesiones sufridas, mientras que el otro fue trasladado para responder ante la justicia por los hechos que se le atribuyen.