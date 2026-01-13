Joven murió arrastrado por la corriente en Villatina, Medellín

Medellín

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de José Miranda, un joven de 19 años que había sido reportado como desaparecido en el sector de Villatina, comuna 8 de Medellín, tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

Según la información oficial, el joven fue arrastrado por la corriente de un balneario ubicado en la parte alta de la comuna, luego de que el caudal aumentara de manera repentina a causa de las precipitaciones. Tras el reporte de la emergencia, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín activó un operativo de búsqueda que se extendió a lo largo del cauce y aguas abajo.

Luego de varias horas de labores, los organismos de socorro lograron ubicar el cuerpo sin vida del joven.

Alerta por riesgos por las lluvias

Frente a la situación, el director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), Carlos Andrés Quintero, advirtió sobre el alto riesgo que representan las lluvias en zonas de quebrada.

“Es posible que en la parte alta se esté presentando un represamiento y posteriormente una creciente súbita o una avenida torrencial. Desde el DAGRD estamos 24/7 atendiendo todos los llamados de la comunidad”, indicó el director.

Durante el mes de enero se han atendido cerca de 250 emergencias en la ciudad, de las cuales 54 están relacionadas directamente con las lluvias. En ese sentido, se reiteró el llamado al autocuidado y la corresponsabilidad, especialmente en sectores cercanos a quebradas, e instó a la ciudadanía a reportar de inmediato al 123 cualquier disminución o comportamiento inusual en el nivel de las corrientes.