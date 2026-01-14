¿Dónde se va la luz este JUEVES 15 de enero en Barranquilla y municipios? 

La empresa Air-e Intervenida informó que este jueves 15 de enero adelantará labores de poda preventiva en un sector del barrio Recreo, en Barranquilla.

De acuerdo con la compañía, los trabajos se ejecutarán entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, específicamente en la carrera 34 con calle 65, con el fin de garantizar la seguridad de la red eléctrica y prevenir fallas en el servicio.

Cambio de poste en Santa Lucía

De manera simultánea, Air-e Intervenida realizará el cambio de un poste en el municipio de Santa Lucía, en el horario de 8:45 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Durante estas labores estarán sin servicio de energía los usuarios ubicados en las calles 8 a la 10 con carreras 6 a la 7, en los barrios Centro y Arriba.

Canales de atención

Finalmente, la empresa hizo un llamado a los usuarios para que, ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía, se comuniquen a la línea 115 o consulten el portal web www.air-e.com.