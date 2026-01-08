Barranquilla

Air-e Intervenida anunció que la tarifa de energía no subirá en 2026 en el Caribe

Según la entidad, los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira tendrán un valor del kilovatio hora inferior al promedio nacional.

Foto: Air-e Intervenida.

Valentina Utria

Air-e Intervenida informó que el año 2026 inicia sin incrementos en la tarifa de energía para los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Para el mes de enero, el valor del kilovatio hora se mantiene en $796, cifra que se ubica $80 por debajo del promedio nacional, estimado en $876.

Esta diferencia posiciona a la empresa como una de las comercializadoras con tarifas más bajas del país y representa un alivio para los hogares, el comercio y la industria de la región Caribe.

Más información

Tarifas justas para los usuarios

La compañía señaló que esta estabilidad tarifaria ratifica su compromiso de no trasladar costos ineficientes a los usuarios y de proteger el bolsillo de las familias caribeñas, así como de los pequeños y medianos negocios.

De acuerdo con Air-e Intervenida, el resultado obedece a una gestión técnica responsable, basada en decisiones oportunas y en una negociación eficiente con los generadores de energía, priorizando precios justos y sostenibles.

Apuesta por la transición energética

En coherencia con los lineamientos de la transición energética, Air-e Intervenida ha priorizado la compra de energía proveniente de fuentes renovables, aportando a la sostenibilidad del sistema eléctrico y al fortalecimiento del futuro energético del país.

Llamado a la corresponsabilidad de los usuarios

Finalmente, la empresa hizo un llamado a los usuarios a mantener una cultura de pago responsable, ya sea cancelando la factura a tiempo o accediendo a los planes de financiación disponibles, lo que permitirá continuar con las inversiones, mejorar la calidad del servicio y garantizar la continuidad del suministro de energía en la región.

