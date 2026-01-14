Universidad del Atlántico retoma clases este 15 de enero tras proceso de normalización

La Universidad del Atlántico retomará su calendario académico a partir de este miércoles 15 de enero, tras avanzar en un proceso de normalización que permitió destrabar el inicio de las actividades académicas.

El rector encargado, Rafael Castillo, informó que en los últimos días se han venido realizando inspecciones a los diferentes bloques y aulas de la institución, con el fin de verificar su estado y adelantar las adecuaciones necesarias para la plena habilitación de los espacios.

Inspecciones y mesa de garantías

Castillo recordó que el regreso a clases se da luego de la instalación de una mesa de garantías, mecanismo que busca generar condiciones de diálogo y confianza para asegurar la continuidad del semestre y el normal desarrollo de las actividades universitarias. Las directivas señalaron que estas acciones permitirán ofrecer a estudiantes, docentes y trabajadores ambientes adecuados y seguros para el desarrollo académico.

Sobre el reinicio del calendario académico también se pronunció Javier Fernández, presidente del Sindicato de Trabajadores Profesionales de la Universidad del Atlántico.

“El objetivo es que la universidad retome plenamente su normalidad. A partir de mañana iniciaremos clases presenciales y el rector dará la bienvenida a los estudiantes, acompañado por los cinco sindicatos que participamos en este proceso. Esperamos que este compromiso se convierta en una realidad. Aunque ha habido avances importantes, los estudiantes continúan presentando nuevos puntos y manteniendo el diálogo con las directivas”, explicó.

Investigación en curso

En otro contexto, la Procuraduría General de la Nación mantiene una investigación contra servidores públicos indeterminados por la presunta inejecución de la sanción disciplinaria impuesta el pasado 11 de marzo de 2025 al actual rector encargado, Rafael Castillo. Este proceso disciplinario continúa en curso mientras la universidad avanza en la normalización de sus actividades académicas.