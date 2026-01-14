Prohíben bengalas y refuerzan seguridad para el Junior vs. Santa Fe por la Superliga 

Las autoridades anunciaron la prohibición del uso de bengalas y cualquier elemento pirotécnico durante el primer partido de la Superliga entre el Junior de Barranquilla y Santa Fe, como parte de las medidas para garantizar la seguridad y la convivencia durante el encuentro.

La decisión busca prevenir incidentes dentro y fuera del estadio, así como proteger la integridad de los asistentes, jugadores y personal logístico.

Más de 1.300 uniformados y apoyo aéreo

Para este compromiso deportivo, las autoridades dispusieron un robusto dispositivo de seguridad integrado por más de 1.300 uniformados, quienes estarán desplegados en los alrededores del estadio y en puntos estratégicos de la ciudad.

Como parte del componente tecnológico y aéreo, el operativo contará con el apoyo de drones de vigilancia y del helicóptero Halcón, que realizarán monitoreo permanente antes, durante y después del partido. Esta estrategia permitirá fortalecer la capacidad de reacción, el control territorial y la prevención de hechos que puedan afectar la seguridad ciudadana.

Controles preventivos y monitoreo permanente

El plan de seguridad incluye registros preventivos a los asistentes, patrullajes a pie y motorizados, controles en establecimientos abiertos al público, acompañamiento ciudadano y vigilancia continua a través del sistema de cámaras de seguridad.

Las autoridades indicaron que estas acciones están orientadas a prevenir alteraciones del orden público y a promover la sana convivencia durante la jornada deportiva.

Fechas y horarios del encuentro

El primer partido de la Superliga entre Junior y Santa Fe se disputará este jueves a las 7:30 de la noche. El compromiso de vuelta está programado para el próximo 21 de enero, también a las 7:30 de la noche.