Prohíben bengalas y refuerzan seguridad para el Junior vs. Santa Fe por la Superliga 

Más de 1.300 uniformados harán parte del dispositivo de seguridad.

Foto. Alcaldía de Barranquilla.

Foto. Alcaldía de Barranquilla.

Las autoridades anunciaron la prohibición del uso de bengalas y cualquier elemento pirotécnico durante el primer partido de la Superliga entre el Junior de Barranquilla y Santa Fe, como parte de las medidas para garantizar la seguridad y la convivencia durante el encuentro.

La decisión busca prevenir incidentes dentro y fuera del estadio, así como proteger la integridad de los asistentes, jugadores y personal logístico.

Más de 1.300 uniformados y apoyo aéreo

Para este compromiso deportivo, las autoridades dispusieron un robusto dispositivo de seguridad integrado por más de 1.300 uniformados, quienes estarán desplegados en los alrededores del estadio y en puntos estratégicos de la ciudad.

Como parte del componente tecnológico y aéreo, el operativo contará con el apoyo de drones de vigilancia y del helicóptero Halcón, que realizarán monitoreo permanente antes, durante y después del partido. Esta estrategia permitirá fortalecer la capacidad de reacción, el control territorial y la prevención de hechos que puedan afectar la seguridad ciudadana.

Controles preventivos y monitoreo permanente

El plan de seguridad incluye registros preventivos a los asistentes, patrullajes a pie y motorizados, controles en establecimientos abiertos al público, acompañamiento ciudadano y vigilancia continua a través del sistema de cámaras de seguridad.

Las autoridades indicaron que estas acciones están orientadas a prevenir alteraciones del orden público y a promover la sana convivencia durante la jornada deportiva.

Fechas y horarios del encuentro

El primer partido de la Superliga entre Junior y Santa Fe se disputará este jueves a las 7:30 de la noche. El compromiso de vuelta está programado para el próximo 21 de enero, también a las 7:30 de la noche.

