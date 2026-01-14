Arranque del 2026: geopolítica, EE. UU. y elecciones en Colombia

En el debate de Hora20 nos concentraremos en el análisis del arranque de año con Estados Unidos como protagonista de los hechos, lo que ha ocurrido en Venezuela desde la extracción de Nicolás Maduro, los escenarios para países como Cuba y lo que deja en Colombia el encuentro de expresidentes para analizar las relaciones internacionales. Después, el arranque de los hechos electorales del año con varios movimientos del ajedrez político.

Le podría interesar: Trump dijo que actuará “de manera muy firme” si Irán ejecuta a manifestantes

Politóloga da su punto de vista

Sandra Borda, politóloga, profesora universitaria y columnista, planteó que no hay claridad de qué quiere hacer Estados Unidos, “el esquema de Venezuela es particular porque es gobernar sin presencia militar, eso es un poco raro. Lo que hay acá es un proceso de selección de con quien se pelean y con quien no; Colombia sale seleccionado como candidato a bajarle volumen, mientras, lo suben con Groenlandia o Cuba, pero a lo de Colombia le bajaron el volumen, teniendo en cuenta el pago de un costo político alto”.

Frente al escenario electoral, explicó que Petro mantiene el 30 a 35% de favorabilidad, una realidad, que considera, no se va a mover ante la polémica con Estados Unidos, “parte de lo que sucede es que impacto de lo que pasa con EE.UU. no le pega duro a Petro y su apuesta es más bien ganar un segmento adicional del electorado que es el que se preocupa porque Petro no maneja política exterior con responsabilidad y que tras llamada con Trump y tras reunión con expresidente y la movida hasta marzo o mayo para demostrar que sí puede manejar relaciones, pues no solo no se mueve la base, sino que gana más porque quita la preocupación”.

“El presidente de Colombia lo está llamando”: la curiosa nota a Trump retratada por el NYT Ampliar

Lea también: Groenlandia: no aceptamos bajo ningún concepto el deseo de Trump de apropiarse la isla

La perspectiva desde el derecho

Paca Zuleta, abogada y profesora universitaria, manifestó que parte de lo que está haciendo Estados Unidos, es estrangular las posibilidades de sobrevivencia del triángulo y de alimento de petróleo desde Venezuela hacia Cuba y Nicaragua, “estrangula los regímenes y las posibilidad de ingresos y eso lo vemos en los tres países, es interesante el éxito del operativo y el triunfalismo, pero hay cosa interesante al mostrar a Maduro como objetivo de la política crimina, hubo un cambio sobre el régimen, pero el objetivo era de política criminal. Estamos frente a un cambio de orden y alineación global, pero si veo un cambio muy grande de qué pasa con la alineación, estamos ante un mapa distinto y una forma de mirar globalización e intereses de manera distinta”.

De cara al proceso electoral de este año, comentó que la situación de Venezuela y Trump sí representa una patada para el tablero político, “las encuestas no muestran todavía el impacto, pero los latinoamericanos quieren a EE. UU., es un tema que lo hemos visto en encuestas, es una idea modelo de sociedad que gusta, al contrario, hay una mirada grave al chavismo; ese impacto es importante tenerlo en cuenta”.

Más noticias: Irán acusa a Trump ante la ONU de incitar a la violencia y amenazar su soberanía

Este es el punto de vista del periodismo

Daniel Valero, editor político de El Espectador y periodista, advirtió que el tono suave que parece tener ahora Trump con Colombia podría estar más relacionado con el momento electoral, que por ser Colombia, “EE. UU. está muy pendiente de la política colombiana y ellos ahora están atentos a la reconfiguración del hemisferio, entonces el interés acá es el giro en las elecciones, aunque no sabemos cómo nos irá”.

Sobre el panorama puramente electoral, dijo que el pronunciamiento del expresidente Uribe sobre un eventual apoyo a Abelardo de la Espriella puede cambiar el panorama porque eso demuestra que ni Paloma Valencia, ni Juan Carlos Pinzón están tan alejados de De la Espriella. Mientras que en el lado de la izquierda, resalta que todo está más definido.

El precandidato visitará el departamento para recolección de firmas. Ampliar

Le podría interesar: Trump: cancelé nuevos ataques en Venezuela por liberación de presos políticos

La posición de los empresarios

Para Thierry Ways, empresario, ingeniero y columnista en El Tiempo, es destacable la crudeza como transcurren las acciones de EE.UU., “a ellos siempre se les ha acusado de tener intereses que ejecutan y lleva a cabo a como dé lugar, interviniendo, invadiendo, pero eso se acompañaba de pretextos o formas de vestir las acciones digeribles y para tener excusa y pretexto en nombre de la libertad y democracia, valores que los representan nominalmente, pero acá es diferente, Trump no menciona la democracia ni la libertad, no se molesta con pretextos, entones eso es una novedad”. También advirtió del uso de la fuerza para avanzar en los intereses que tiene Washington en el hemisferio, donde asegura, ahora decidió que la región sí es su patio trasero.

En cuanto a las elecciones, dijo que para el país la inflación había dejado de ser un tema de preocupación, pero que ante el incremento del salario mínimo, la inflación podría resultar un tema determinante a la hora de la elección.

La realidad Cubana

Para contar la realidad de Cuba y el posible interés de Estados Unidos en la región, Carla Gloria Colomé, periodista cubana en Miami, cubre en EL PAÍS Cuba y comunidades hispanas en EE UU., aseguró que en los titulares de prensa y para el exilio hay una sensación de que Cuba estaría situándose en escenario como el de Venezuela la próxima semana, “pero para ellos la situación es igual a como la han vivido en últimos tiempos, Marco Rubio hace hincapié en que no les interesa intervención militar, pero sí la asfixia económica, esa política la conocen desde los 60, un bloqueo de seis décadas que asfixia muchos sectores a la isla y bueno, junto con un Estado autoritario, que no sabe por dónde encarrilar el país lleva a deriva económica más fuerte de todos sus tiempos. Es una crisis acumulativa”.

Otras noticias: Reunión de expresidentes por la relación Colombia–Estados Unidos: ¿Quiénes asistirán?