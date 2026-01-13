Reunión de expresidentes por la relación Colombia–Estados Unidos: ¿Quiénes asistirán?

Juan Manuel Santos, César Gaviria y Ernesto Samper. Fotos: (Colprensa - Álvaro Tavera) / (Colprensa - Camila Díaz) / (Colprensa - Lina Gasca)

La convocatoria fue realizada por el presidente Gustavo Petro y la canciller Rosa Villavicencio, con el objetivo de que los exmandatarios entreguen propuestas de carácter diplomático y político internacional, orientadas a proteger la soberanía y la democracia del país.

El expresidente César Gaviria fue uno de los primeros en confirmar su asistencia. A él se sumarán el también expresidente Ernesto Samper y Juan Manuel Santos quienes, según fuentes de Caracol Radio, participará en el encuentro para dialogar sobre la necesidad de unidad nacional frente al escenario internacional.

En contraste, los expresidentes Andrés Pastrana, Álvaro Uribe e Iván Duque informaron que no asistirán a la reunión debido a compromisos de agenda.

Llamada Petro–Trump

El 8 de enero, el presidente Gustavo Petro confirmó que sostuvo una conversación telefónica de cerca de una hora con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que solicitó restablecer las comunicaciones directas entre las cancillerías y los presidentes de ambos países.

Durante el diálogo, Petro también le informó a Trump sobre una carta en la que les propuso una alianza estratégica para enfrentar la crisis climática y avanzar en la reducción de la dependencia del petróleo, el carbón y el gas.

Posteriormente, el presidente estadounidense confirmó que en la primera semana de febrero se reunirá con su homólogo colombiano para mejorar las relaciones bilaterales.