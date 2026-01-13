Trump dijo que actuará “de manera muy firme” si Irán ejecuta a manifestantes

Washington (United States), 22/06/2025.- US President Donald Trump with US Secretary of State Marco Rubio (R) delivers an address to the nation at the White House in Washington, DC, USA, 21 June 2025, following US strikes on Iran's nuclear facilities. EFE/EPA/Carlos Barria / POOL / Carlos Barria / POOL ( EFE )

El presidente Donald Trump aseguró el martes 13 de enero, que Estados Unidos actuará “de manera muy firme” si las autoridades iraníes empiezan a ejecutar a personas detenidas durante las manifestaciones.

“Actuaremos de manera muy firme si hacen algo así”, dijo el presidente estadounidense, interrogado por un periodista de la cadena CBS sobre posibles ejecuciones por ahorcamiento desde el miércoles.

“Cuando empiezan a matar a miles de personas... y ahora me está usted hablando de ahorcamientos. Ya veremos cómo les va con eso”, dijo Trump.

Trump había dicho anteriormente que Estados Unidos intervendría si morían manifestantes, una línea que se ha cruzado sin que se haya producido una reacción.

Al menos 734 personas han muerto por la represión de las fuerzas de seguridad iraníes, aunque la cifra real de muertos probablemente sea de miles, afirmó el martes la ONG con sede en Noruega Iran Human Rights (IHR).

También han aumentado los temores de que el régimen pueda utilizar la pena de muerte para reprimir las protestas.

“Crece la preocupación de que las autoridades vuelvan a recurrir a juicios expeditos y ejecuciones arbitrarias para aplastar y disuadir la disidencia”, dijo Amnistía Internacional.

IHR destacó el caso de Erfan Soltani, de 26 años, quien fue arrestado la semana pasada en la ciudad satélite de Teherán, Karaj, y quien, según una fuente familiar, ya ha sido condenado a muerte y podría ser ejecutado el miércoles 14 de enero.