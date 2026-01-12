Groenlandia: no aceptamos bajo ningún concepto el deseo de Trump de apropiarse la isla

Protestas en Dinamarca contra Donald Trump. El cartel dice "Groenlandia no está a la venta. Groenlandia pertenece a los groenlandeses". (Foto: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images

Groenlandia no acepta “bajo ningún concepto” el deseo estadounidense de apoderarse del vasto territorio ártico e intensificará sus esfuerzos para garantizar que su defensa se lleve a cabo en el marco de la OTAN, declaró su gobierno el lunes.

“Estados Unidos ha reiterado su deseo de tomar posesión de Groenlandia. El Gobierno de Coalición de Groenlandia no puede aceptarlo bajo ningún concepto”, indicó un comunicado.

La semana pasada, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido emitieron una declaración conjunta expresando su apoyo a Dinamarca y Groenlandia ante las acciones de Trump.

“Ante la postura muy positiva adoptada por seis países miembros de la OTAN con respecto a Groenlandia, el Naalakkersuisut (gobierno groenlandés) intensificará sus esfuerzos para garantizar que la defensa de Groenlandia se integre en el marco de la OTAN”.

El gobierno de Jens-Frederik Nielsen enfatizó que Groenlandia pretende “permanecer siempre como parte de la alianza de defensa occidental”.

Protestas contra Donald Trump en Reino Unido. El cartel dice "Amabilidad. La avaricia de Trump apesta". (Foto: Alishia Abodunde/Getty Images) / Alishia Abodunde Ampliar

El domingo Donald Trump reiteró que Estados Unidos se apoderaría del territorio “de una forma u otra”, afirmando que “necesita un título de propiedad” y antes había reconocido que podría tener que elegir entre preservar la integridad de la OTAN o controlar el territorio danés.

OTAN dice que protegerá la región

La OTAN trabaja en los “próximos pasos” para reforzar la seguridad en la región del Ártico, aseguró el lunes el secretario general, Mark Rutte, en momentos en que Estados Unidos busca apoderarse de Groenlandia.

“Actualmente, estamos trabajando en los próximos pasos para asegurarnos de que protejamos debidamente lo que está en juego”, dijo Rutte durante una rueda de prensa en Zagreb, junto al primer ministro croata, Andrej Plenkovic.

De acuerdo con Rutte, desde el año pasado los 32 países de la alianza militar -entre ellos los siete situados en la región ártica, incluidos Estados Unidos y Dinamarca- debaten sobre la mejor manera de “garantizar que el Ártico siga siendo seguro”.