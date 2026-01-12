Petro reaccionó a la muerte de Yeison Jiménez y aseguró que seguirá el camino de su petición

El presidente Gustavo Petro recordó la memoria del artista de música popular Yeison Jiménez, donde escuchó una entrevista del cantante, hablando del campo y la gestión del jefe de estado.

El mandatario, además de pronunciarse sobre la sentida muerte de este artista que tiene en luto a todos los colombianos, también se refirió a lo que pensaba Jiménez de su gobierno.

Durante la entrevista, Yeison Jiménez criticó algunas posturas del gobierno de Gustavo Petro, sobre todo su labor con la agricultura colombiana; pues recordemos que Yeison siempre se preocupó por este tema, ya que hizo parte de Corabastos, vivió de cerca las problemáticas y una de sus pasiones estaba relacionada con las fincas y la ganadería.

“Se notaba que era un hombre que estaba extremadamente preparado. Hay muchas cosas en las que tiene absoluta razón y yo, como un ser humano que genera trabajo y genera dinero, yo digo: la rotación del dinero debe cambiar. Sí, esa es la realidad, porque todos los que somos empresarios y que hemos entendido un poquito, sabemos que en Colombia los ricos no pagan impuestos, ni las empresas grandes, no pagan impuestos. Eso es real, es cierto. ¿Cuál es el problema de Gustavo Petro? Con quien se rodeó. ¿Cuál es el cambio de un presidente cuando mete a dos o tres personas a su gabinete, que han venido con las mismas personas que vienen dañando al país? Ahí no hay cambio de nada. Eso fue una muy mala decisión. Por otro lado, pienso que debe ser claro. Yo tengo una palabra que es fea, no la voy a decir, pero dijo un amigo: “Lamba o no lamba, sale por ladrón”, indicó en su momento el artista.

A través de su cuenta de X el presidente escribió: “En memoria de Yeison Jiménez y de lo que aquí me pedía. He escuchado su entrevista. Tenía razón Yeison, la agricultura como fundamento de la reproducción de la vida, es el camino seguro, y su industrialización. Seguiré ese camino Yeison. QEPD”, indicando que iba a trabajar en su petición.