Fiscalía abre investigación por accidente en el que murió Yeison Jimenez

Colombia

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional la recogieron en el lugar de los hechos las pruebas correspondientes e iniciaron una indagación para poder identificar cuales fueron las fallas y sobre todo las causas que llevaron al accidente de la aeronave N325FA, propiedad del cantante fallecido Yeison Jímenez.

Según La Fiscalía, la investigación será responsabilidad de la Seccional Boyacá, con el apoyo de un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Mientras tanto, coordinación con el equipo de Cundinamarca, Medicina Legal informó que los seis cuerpos llegarán en las próximas horas a la ciudad de Bogotá, con el fin de identificar los restos y poderlos entregar a las familias para su santa sepultura, proceso que debe tardar entre 24 y 48 horas aproximadamente.

El incidente tuvo lugar en la vereda Romita, en la zona conocida como Marengo, dentro del territorio del municipio de Paipa.

Según los informes iniciales del Puesto de Mando Unificado, la avioneta monomotor en la que se trasladaba el cantante de música popular se accidento antes de haberse elevado sobre un área de cultivos. Las razones del accidente aún están siendo investigadas por la Aeronáutica Civil.

¿Quién fue Yeison Jimenez?

Fue un reconocido cantante y autor colombiano de música popular, oriundo de Manzanares, en el departamento de Caldas.

Desde su infancia manifestó una profunda inclinación artística, mostrando una sensibilidad musical temprana que lo llevó a presentarse en escenarios locales desde muy corta edad. Aquellos primeros pasos marcaron el inicio de una vocación que definiría su vida.