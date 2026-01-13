Tras salir de la cárcel fue sorprendido llevando oculta una escopeta por las calles de Bogotá
Durante el 2026 la Policía logró la captura de 325 personas por diferentes delitos y la incautación de 7 armas de fuego.
En las últimas horas, uniformados de la estación de Policía de la localidad Rafael Uribe lograron la captura de un hombre de 22 años por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.
La captura se dio mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje en el barrio Quiroga y fueron alertados por un ciudadano de un hombre en actitud sospechosa; al ubicarlo, esta persona intentó huir de las autoridades y, gracias a la reacción, fue detenido. Durante el procedimiento se le halló en su poder una escopeta.
El capturado y el arma de fuego incautada fueron dejados a disposición de la autoridad competente y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento.
De acuerdo a las investigaciones, este hombre habría salido hace unos meses de la cárcel por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones y cuenta con antecedentes por este mismo delito.