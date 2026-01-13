Tras salir de la cárcel fue sorprendido llevando oculta una escopeta por las calles de Bogotá

Bogotá

Durante el 2026 la Policía logró la captura de 325 personas por diferentes delitos y la incautación de 7 armas de fuego.

En las últimas horas, uniformados de la estación de Policía de la localidad Rafael Uribe lograron la captura de un hombre de 22 años por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

La captura se dio mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje en el barrio Quiroga y fueron alertados por un ciudadano de un hombre en actitud sospechosa; al ubicarlo, esta persona intentó huir de las autoridades y, gracias a la reacción, fue detenido. Durante el procedimiento se le halló en su poder una escopeta.

El capturado y el arma de fuego incautada fueron dejados a disposición de la autoridad competente y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento.

De acuerdo a las investigaciones, este hombre habría salido hace unos meses de la cárcel por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones y cuenta con antecedentes por este mismo delito.

Así se dio la captura del sujeto en Bogotá:

