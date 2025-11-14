Bogotá

Tiroteo en el norte de Bogotá: autoridades capturaron a ladrón con brazalete del INPEC

Autoridades frustraron robo a joyería en la localidad de Suba.

Tiroteo. I Foto: Getty Images. / Douglas Sacha

Juliana De Los Rios

En el barrio Britalia en la localidad de Suba, los habitantes presenciaron un tiroteo que ocurrió en inmediaciones a una joyería del sector.

Ladrones lograron entrar a una joyería llevándose unas joyas en oro. Para su sorpresa, llegó la Policía al sector y capturó a dos de estos delincuentes, uno de ellos tenía un brazalete del INPEC porque tendría que estar pagando una condena.

“En el momento de la captura hay un intercambio de disparos, donde uno delincuente resulta lesionado, no revisa y gravedad, se le brindan los primeros auxilios y se encuentra en el centro asistencial”, aseguró el comandante de la Estación de Policía, Milton Pachón.

Aunque se realizó un plan candado donde se recuperaron los objetos hurtados y se capturaron a dos personas, las otras lograron huir.

Las autoridades piden a la ciudadanía brindar cualquier información que pueda dar con la captura de los delincuentes.

