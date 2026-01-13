Todo listo para el Bando y Coronación del Carnaval de los Niños 2026

Este domingo 18 de enero, los carnavaleritos vivirán la Lectura del Bando y Coronación de los Reyes del Carnaval de los Niños 2026, Sharon Acosta y Joshua Ortiz. El evento, que se realizará en la Plaza de la Paz y abrirá sus puertas desde las 3:00 de la tarde, dará inicio oficial a la fiesta infantil con una puesta en escena dirigida por Juliette de Alba, bajo el concepto “Los valores del Reino, un legado vivo”, que exalta el respeto, el amor y el honor como pilares del Carnaval.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Legado familiar, música y danzas tradicionales

La puesta en escena se desarrollará en tres escenas que reflejan el legado cultural heredado por los soberanos. Sharon Acosta lo hará a través de la música, acompañada en el escenario por su abuelo Alci Acosta y su padre Checo Acosta, mientras que Joshua Ortiz representará la tradición del Garabato de la 8, heredada de su abuela Magali Salas.

El espectáculo será un viaje por las danzas, ritmos y personajes de la identidad barranquillera, con la participación de artistas como Juan Piña y Maía, además de danzas patrimoniales como el Congo Grande y el Congo Reformado.

Agenda del Carnaval infantil

El evento también rendirá homenaje al legado musical de Joe Arroyo y a la diversidad rítmica del Carnaval con una muestra de ritmos afro, champeta, salsa, mambo, merengue, batucada y sonidos urbanos. La jornada finalizará con la Lectura del Bando, en la que se proclamarán los valores que guiarán el reinado, seguida de la coronación de los reyes infantiles por parte de los soberanos del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández y Adolfo Maury Cabrera.

LEA TAMBIÉN: “Emocionado de estar por primera vez en el Carnaval de Barranquilla”: Juanes

La noche contará con la participación especial de Criss & Ronny y un artista invitado sorpresa, y marcará el inicio oficial de la agenda del Carnaval de los Niños, que continuará con el Semillero del Carnaval los días 23 y 24 de enero, los Paco Pacos al Parque y el tradicional desfile infantil del 8 de febrero.