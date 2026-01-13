“Emocionado de estar por primera vez en el Carnaval de Barranquilla”: Juanes

Por primera vez, el artista antioqueño Juanes, se presentará en el Carnaval de Barranquilla. Lo hará en el marco de un concierto de varios artistas el domingo 15 de febrero.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Emocionado de estar por primera vez en el Carnaval de Barranquilla. Nos vemos este 15 de febrero para vivir una noche de locos”, manifestó.

De esta manera, Juanes se suma a varios artistas que estarán durante el Carnaval de Barranquilla como Juan Luis Guerra, Kapo, Sergio Vargas, entre otros.

Todo listo para la ‘Lectura del Bando’

Este sábado, 17 de enero, se llevará a cabo la ‘Lectura del Bando’ que se realizará en el Estadio Romelio Martínez con un aforo de más de 18.000 asistentes.

Los artistas que harán parte de este show son: Grupo Niche, Iván Villazón, Chelito de Castro, Koffe el kafetero, Jader el Tremendo, Luister la Voz y Giblack.

“La Reina del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández, decretará el inicio del goce carnavalero hasta el miércoles de cenizas con la puesta escena ‘Raíz Negra’, que tendrá más de 700 artistas, dirigida por Pedro Díaz que exaltará el legado africano y su influencia en el Caribe colombiano a través de cinco escenas cargadas de música, danza y simbolismo, donde estará acompañada del Rey Momo Adolfo Maury Cabrera, los Reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz y las Reinas Populares 2025″, indicó el Carnaval.