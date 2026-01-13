Activan plan de mitigación para asegurar el abastecimiento de agua potable en el sur del Atlántico

Ante el bajo nivel del río Magdalena, la empresa AQsur activó un plan de mitigación para asegurar el abastecimiento de agua potable en el sur del departamento del Atlántico, especialmente en el municipio de Campo de la Cruz y el corregimiento de Bohórquez.

La estrategia contempla la optimización del sistema de captación de agua cruda, a través de labores de dragado con maquinaria amarilla, lo que permite mejorar las condiciones de acceso al recurso hídrico y mantener la operación del sistema.

Medidas para garantizar la continuidad del servicio

La gerente de Costa Norte de AQsur, Claudia Bahamón, explicó que estas acciones buscan anticiparse a posibles afectaciones en el suministro y asegurar el servicio a la comunidad.

“Este año la temporada de sequía se adelantó, lo que ha afectado la captación de agua desde el río Magdalena. Por esta razón, en coordinación con la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía Municipal, estamos implementando un plan de mitigación para garantizar el abastecimiento de agua potable a la población de Campo de la Cruz y el corregimiento de Bohórquez. Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad para que realice un uso racional del servicio”, sostuvo.

De manera complementaria, la empresa dispuso el suministro de agua potable mediante carrotanques en los sectores donde sea necesario, con el fin de garantizar la continuidad del servicio mientras se mantienen las condiciones de baja profundidad del río.