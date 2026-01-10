Carnaval 2026: Lectura del Bando rendirá homenaje a la herencia afro

El Carnaval de Barranquilla ya calienta motores con la Lectura del Bando 2026, titulada ‘Raíz Negra’, un evento que se realizará el próximo 17 de enero, y que promete una puesta en escena cargada de identidad, memoria y orgullo cultural.

El acto simbólico tendrá lugar en el estadio Romelio Martínez, cuyas puertas estarán abiertas desde las 5:00 de la tarde.

En rueda de prensa, Carnaval S.A.S. presentó las principales novedades de este evento que marca oficialmente el inicio de la fiesta más grande del Caribe colombiano.

Este año, el Bando rendirá un homenaje especial a la diáspora afrocolombiana. Además, más de 700 artistas harán parte del espectáculo, acompañando a la reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, quien lucirá un vestuario diseñado especialmente para la ocasión y tendrá doce apariciones a lo largo de la noche en el escenario.

“Invitadísimos a mi bando 17 de enero en el Romelio Martínez. Desde las 5 de la tarde van a estar las puertas abiertas. Vamos a tener una nómina espectacular. Chelito de Castro, Iván Villazón, el Grupo Niche. Y vamos a tener a tres champeteros espectacular. Este Bando va a ser un homenaje también a todo lo que llevamos viendo y lo está haciendo Alfredo Barraza. Fuerza Negra ha sido parte fundamental de mi recorrido siendo reina y quería darle un homenaje a ellos y a esa raza que me ha enseñado tanto”, dijo la reina.

¿Quiénes son los artistas invitados?

La nómina artística que acompañará a la reina y su monarquía real incluye a reconocidos exponentes de distintos géneros musicales.

Entre los artistas invitados se destacan Chelito de Castro, Iván Villazón, el Grupo Niche y una fuerte representación de la champeta con Luister La Voz, Jader Tremendo, Koffee el Kafetero y G-Black.

La champeta será el eje central de la noche, en reconocimiento a su declaratoria como patrimonio cultural y al trabajo de los músicos y gestores que han engrandecido esta expresión popular.

Juan José Jaramillo, director de Carnaval S.A.S., extendió la invitación a propios y visitantes a no perderse este evento, que se llevará a cabo el próximo sábado 17 de enero, con la Lectura del Bando, a cargo de la reina del Carnaval 2026.

Así, con sabor a champeta, memoria afro y una puesta en escena sin precedentes a cargo del coreógrafo y bailarín Pedro Díaz, Barranquilla dará inicio oficial al Carnaval 2026, una fiesta que volverá a latir desde sus raíces y al ritmo de su herencia negra, con la expectativa de un posible artista sorpresa que promete encender aún más la noche.