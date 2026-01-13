Suboficial del Ejército fue asesinado en intento de hurto en el norte del Cauca

Puerto Tejada, Cauca

Un suboficial del Ejército Nacional fue asesinado en el norte del departamento en medio de un intento de hurto, cuando se movilizaba en su motocicleta.

La víctima fue identificada como el sargento segundo Helei Ortiz Ramírez, de 35 años, adscrito al Batallón de Infantería No. 7 General José Hilario López.

De acuerdo con las autoridades, el suboficial, oriundo del departamento del Caquetá, se desplazaba por la vía que comunica a Puerto Tejada con Candelaria, cuando fue interceptado por sujetos armados en el sector de la vereda Zanjón Rico, quienes le dispararon por hurtarle su vehículo, causándole la muerte.

El secretario de Gobierno de Puerto Tejada, Juan Jiménez, rechazó lo ocurrido y advirtió sobre el aumento de la piratería terrestre en este corredor vial que conecta a los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

Le recomendamos: Hombre asesinó a su padre en una celebración de cumpleaños en Popayán

“Hacemos un llamado al Ejército Nacional y a la Policía para que se refuercen los controles y operativos de seguridad, con el fin de salvaguardar la vida de quienes transitan por esta importante vía que une a los dos departamentos”, señaló el funcionario.

Conductores y viajeros manifestaron su preocupación por la inseguridad, denunciando asaltos, retenes ilegales y la falta de presencia de la Fuerza Pública, especialmente en horas de la noche y la madrugada.

En Puerto Tejada, durante 2025, se registraron más de 15 asesinatos asociados al hurto de vehículos.

Otras noticias: Ejército y Policía destruyeron explosivo y propaganda del ELN en la vía Panamericana del Cauca