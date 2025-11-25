Hombre asesinó a su padre en una celebración de cumpleaños en Popayán

Popayán, Cauca

La Fiscalía judicializó a Donny Jesús Piña López de 22 años, por su presunta responsabilidad en el crimen de su papá de 51 años en el norte de Popayán.

Un fiscal le imputó los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, las dos conductas agravadas. El procesado no aceptó los cargos y le fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

De acuerdo con la investigación durante una celebración de cumpleaños en el sector de Genagra, Donny Jesús se habría enfrentado con su papá y en medio de la discusión lo atacó con un arma cortopunzante causándole la muerte en el lugar. Tras la agresión, al parecer, golpeó de gravedad a otro de los asistentes que intentó evitar el hecho.

Patrullajes de la Policía permitieron individualizar al presunto agresor, que huyó del lugar después de perpetrado el hecho.

Piña López fue capturado por funcionarios del CTI y la Policía Metropolitana de Popayán.