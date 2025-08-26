Denuncian hurtos en la vía Panamericana entre Popayán y Pasto

Pasto-Nariño

Una compleja situación enfrenta transportadores de carga y combustible en la vía Panamericana, en la zona limítrofe entre los departamentos de Cauca y Nariño. Para los conductores el trayecto se ha convertido en un peligro, puesto que son sometidos e intimidados con arma de fuego para despojarlos de sus vehículos y el material que transportan.

Una dramática situación vivió el pasado 22 de agosto con un conductor de un carro tanque que fue abordado por desconocidos quienes se movilizaban en una camioneta y a unos siete kilómetros del corregimiento de Remolino hicieron detener el automotor cargado con 11.300 galones de combustible entre gasolina y ACPM.

Después de desviarlo a un paraje, obligaron al conductor a descender y mientras era custodiado por uno de los delincuentes se llevaron el automotor para sacar el combustible que tenía como destino la ciudad de Ipiales. Horas más tarde el conductor fue dejado en libertad y conducido hacia el sitio en donde se encontraba el automotor.

Según la denuncia conocida por Caracol Radio, el afectado pese a la información entregada a las autoridades no logró que se le brindara ningún tipo de acompañamiento. Según integrantes del gremio de combustibles éste que no es el único hecho que se ha presentado este año, podría afectar a corto plazo la operación en el departamento de Nariño por el riesgo en materia de seguridad.

Además de combustible, otros transportadores de carga han sido víctimas de estos ilícitos, en días pasados una carga de café tipo exportación también fue hurtada en el trayecto entre el Bordo- Cauca y Remolino generando pérdidas cercanas a los mil quinientos millones de pesos.

Sumado a esto, en algunos casos los propietarios de los vehículos deben pagar millonarias sumas de dinero para que sean devueltos.

El pasado once de junio, los ministerios de Transporte y Defensa anunciaron una estrategia para para blindar las principales vías del país, incluyendo la Panamericana sin embargo, los transportadores aseguran que los riesgos a los que se enfrentan y por los cuales incluso adelantaron un paro siguen siendo los mismos.