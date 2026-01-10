Gustavo Petro propone revivir la Gran Colombia mediante un voto constituyente

En desarrollo...

En una declaración que apela a la historia y al futuro de la región, el presidente Gustavo Petro ha puesto sobre la mesa una propuesta audaz: retomar el ideal bolivariano de la Gran Colombia, pero adaptado a los retos del siglo XXI.

El mandatario colombiano sugiere la conformación de una gran alianza regional que funcione bajo un modelo similar al de la Unión Europea, permitiendo a los países miembros mantener su autonomía mientras toman decisiones conjuntas en sectores estratégicos.

Una confederación para la modernidad

La propuesta de Petro no busca eliminar las fronteras nacionales, sino crear una confederación de países autónomos. El objetivo central es fortalecer el bloque regional frente a los desafíos globales, unificando criterios y políticas en áreas claves para el desarrollo.

Según lo expuesto por el jefe de Estado, esta nueva “Gran Colombia” tendría poder de decisión común en temas fundamentales:

Comercio e Industrialización: Creación de mercados comunes y cadenas de valor regionales.

Creación de mercados comunes y cadenas de valor regionales. Energías Limpias: Unificación de la matriz energética para enfrentar el cambio climático.

Unificación de la matriz energética para enfrentar el cambio climático. Infraestructura y Movilidad: Conexión física real entre las naciones para facilitar el transporte.

Conexión física real entre las naciones para facilitar el transporte. Conectividad: Integración digital para cerrar brechas tecnológicas.

El mecanismo: Un voto constituyente

Para materializar esta visión, el presidente Petro propone un camino democrático directo. La idea no se impondría por decreto, sino que se legitimaría a través de un voto constituyente.

Este mecanismo buscaría que sean los propios pueblos de las naciones involucradas quienes decidan si desean avanzar hacia esta forma de integración supranacional. “Se trata de un pacto histórico que debe nacer de la voluntad popular”, sugieren los lineamientos de la propuesta.

Mirando hacia el modelo europeo

La referencia directa a modelos como la Unión Europea subraya la intención de crear instituciones supranacionales fuertes que permitan negociar en bloque ante otras potencias mundiales. Al igual que en Europa, donde se comparten políticas económicas y de libre tránsito sin perder la identidad nacional, Petro vislumbra una América Latina unida por rieles, redes eléctricas y acuerdos comerciales sólidos.

Esta iniciativa reabre el debate sobre la integración latinoamericana, un tema recurrente en la agenda diplomática que ahora toma un nuevo matiz bajo la administración del Pacto Histórico.