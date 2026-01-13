Economía

CGR alerta por billonarios recursos públicos inmovilizados en fiducias: hay pérdida de oportunidades

Para el ente de control esto “deriva en un doble costo para el Estado: pérdida de eficiencia económica, que se traduce en un mayor costo fiscal y pérdida de eficacia social”.

Contraloría imagen de referencia. Foto: Colprensa.

La Contraloría General de la República alerta que de los $13,4 billones de recursos públicos que hay en negocios fiduciarios, $ 4,8 billones están sin ejecutar con corte a diciembre de 2024.

Lo anterior quiere decir que estarían inmovilizados. Para el ente de control esto “deriva en un doble costo para el Estado: pérdida de eficiencia económica, que se traduce en un mayor costo fiscal y pérdida de eficacia social”.

Según el estudio del ente de control, el Ministerio de Vivienda es la entidad con mayor cantidad de recursos inmovilizados ($165.255 millones inmovilizados), seguido en el Ministerio de Comercio ($109.320 millones) y Ministerio de Salud ($67.792 millones), lo que representa “pérdida de oportunidades para invertir oportunamente en proyectos estratégicos”.

“Cada peso inmovilizado es un proyecto de vivienda, un centro de salud o una obra de infraestructura que se aplaza, afectando directamente el Gasto Público Social (GPS) y la calidad de vida de los ciudadanos”, resaltó la Contraloría.

Por su parte, las fiduciarias con mayor administración de recursos inmovilizados son Scotiabank Colpatria ($168.081 millones), Fiduciaria La Previsora ($74.440 millones) y Fiduciaria Popular ($46.979 millones).

“La Contraloría identificó como las principales causas de inmovilización de recursos en negocios fiduciarios en Colombia se relacionan con falta de ejecución oportuna, deficiencias contractuales y procesos administrativos ineficientes. Estos problemas generan retrasos, rigidez operativa y pérdida de eficiencia en la gestión pública, aunque siempre ha habido recursos disponibles para ese proceso fiduciario”, resaltó el ente de control.

Por tanto, para la Contraloría esta situación incide directamente en el cumplimiento de metas y en la ejecución de los proyectos de inversión pública.

