No son criminales, son trabajadores: congresista demócrata Ro Khanna por operaciones de ICE en EEUU

El congresista demócrata Ro Khanna, quien representa al 17o Distrito del Congreso de California, conversó con 6AM W acerca de las protestas en Estados Unidos en contra de las operaciones que hacen los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Contó que visitó un centro de detención de migrantes en California, donde evidenció las malas condiciones en las que están dichas personas. Incluso, dijo que salió “horrorizado”.

“Esas personas que están allí reciben piedras en su comida, no tienen atención médica, en la noche tiemblan de frío, nunca tienen suficiente ropa o abrigo. Hablé con más de 60 detenidos y hay abusos”, señaló.

Khanna resaltó que no hay justificación para cometer un delito violento y esas personas deben ser detenidas y deportadas. Sin embargo, dijo que muchos de esos migrantes que él visito “no son criminales, son personas que estaban trabajando en el país durante años, pagando impuestos, decentes”.

De otro lado, se refirió al agente del ICE que disparó contra una persona que iba en su vehículo en Minneapolis, hecho que desató la ola de manifestaciones en contra del actuar de esos oficiales, asegurando que “cometió un crimen” y pudo haber manejado la situación de otra manera.

“Los agentes de inmigración deben dejar de usar máscaras y poner cámaras en sus trajes para revisar qué están haciendo”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: