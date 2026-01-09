Dos venezolanos heridos por disparos de agentes del ICE en Portland

Miembros de la policía de Minnesota inspeccionan el lugar donde falleció una mujer, víctima de un tiroteo, el 7 de enero de 2026. FOTO: by Christopher Juhn/Anadolu vía Getty Images / Anadolu

Dos personas resultaron heridas por tiros de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Portland, Oregón, en Estados Unidos el jueves, 8 de enero, un día después del asesinato de una mujer estadounidense a manos de otro oficial de inmigración en Mineápolis. El Departamento de Seguridad Nacional reveló que estas personas son de nacionalidad venezolana.

“Dos personas están en el hospital después de un tiroteo que involucró a agentes federales”, señaló la Policía de Portland en un comunicado.

La policía local -que recalcó que sus agentes no estuvieron involucrados en el tiroteo- dijo en un comunicado que acudió al lugar de los hechos tras recibir llamados de auxilio a primera hora de la tarde.

“Los agentes respondieron y encontraron a un hombre y a una mujer con aparentes heridas de bala. Los policías aplicaron un torniquete y solicitaron la presencia de personal médico de emergencia”, informó la nota.

“Los pacientes fueron trasladados al hospital. Se desconoce su estado. Los oficiales determinaron que las dos personas resultaron heridas en el tiroteo que involucró a agentes federales”, agregó.

La oficina local del FBI hizo una publicación en redes sociales confirmando el tiroteo, pero luego la eliminó.

“El FBI de Portland investiga un tiroteo que involucra a agentes y que ocurrió aproximadamente a las 2:15 pm (22H15 GMT) (...) en el que participaron agentes de Aduanas y Protección Fronteriza y en el que dos individuos fueron heridos”, señalaba la publicación.

La cadena local KATU2, afiliada a ABC, señaló que las personas heridas huyeron de la escena del tiroteo y entraron a un complejo de apartamentos, donde pidieron ayuda.

Alcalde de Portland pide a agentes del ICE que se vayan de la ciudad

El alcalde de Portland, el demócrata Keith Wilson, aseguró que el hecho es el “resultado” de la presencia de agentes federales fuertemente armados en su ciudad, como parte de los operativos ordenados por el presidente Donald Trump contra la inmigración irregular.

“Solo un día después de la horrenda violencia en Minnesota a manos de agentes federales, nuestra comunidad en Portland ahora se enfrenta a otro problemático incidente”, afirmó refiriéndose a la muerte de una mujer de 37 años en Mineápolis.

“Portland no es un ‘campo de entrenamiento’ para agentes militarizados y la ‘fuerza total’ con la que amenaza la administración tiene consecuencias mortales”, dijo. Y pidió al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que termine “todas las operaciones” en su ciudad hasta que acabe la investigación.

A causa del asesinato de Renee Good en Mineápolis, aumentaron las protestas contra el ICE en Estados Unidos

Administración Trump defiende a agentes del ICE

En tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. aseguró a la cadena televisiva Fox que las dos personas heridas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) son de nacionalidad venezolana y justificaron el suceso como “un acto de defensa propia”.

De acuerdo con las declaraciones del DHS a Fox, los agentes detuvieron un vehículo en Portland, Oregón, donde supuestamente conducía un inmigrante venezolano que estaría relacionado con una red criminal y que al ser identificado intentó darse a la fuga.

Las autoridades federales argumentan que los agentes dispararon porque el conductor habría intentado atropellaros, misma justificación que en el caso de la mujer fallecida en Mineápolis.

Sobre dicho caso, el vicepresidente JD Vance se pronunció este jueves respaldando a los agentes del ICE e insistiendo en que la mujer quiso atropellarlos.

Portland ha sido una de las ciudades, gobernadas por demócratas, en las que el presidente, Donald Trump, ordenó desde mediados de 2025, el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y de otras agencias federales bajo la justificación de combatir el crimen pero se han enfocado, principalmente, en redadas contra migrantes.