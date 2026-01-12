¿Falcao pudo haber llegado al Deportivo Cali?: Alberto Gamero reveló la verdad

Alberto Gamero habló con El VBar de Caracol Radio sobre la actualidad del Deportivo Cali, equipo que buscará volver a instalarse en cuadrangulares tras varios semestres de ausencia. Para acercarse al objetivo del título, el club realizó incorporaciones que ilusionan a la hinchada.

El técnico samario se refirió, entretanto, a una versión que surgió hace unos meses que vinculó a una posible llegada de Falcao al Cali. Gamero aseguró que sí hubo contactos y le dejó saber al Tigre que tenía las puertas abiertas, pero este dejó claro que no iba a defender los colores de otro equipo en el país.

“Sí, cuando llegué el año pasado, le dije que estaban las puertas abiertas. Él me dijo que ir a otro equipo en Colombia era difícil, pero sí le manifesté que tenía las puertas abiertas, pero yo sabía que eso sería difícil”, dijo al respecto.

Le puede interesar: Sorpresiva reacción de la prensa argentina a la derrota de Millonarios ante River Plate en Uruguay

Sobre el regreso del Tigre a Millonarios, mencionó: “Yo con Falca hablo mucho. Yo con Falcao siempre he tenido una amistad, porque el papá era como un hermano para nosotros y nos manifestaba el cariño que tenía por Falcao. Yo hablo mucho y creo que es una buena incorporación para Millonarios, para el fútbol colombiano y le da estatus que necesitamos”.

Otras declaraciones de Alberto Gamero

Los refuerzos: “Hemos traído una serie de jugadores muy importantes. Me parece que han consolidado la nómina que se quedó, porque de eso también hay que hablar, los que estuvieron y que se quedaron, que hicieron un buen trabajo con nosotros terminando diciembre. Hoy tenemos una nómina muy buena para tratar de competir bien y esperanzados en que venga uno o dos refuerzos más”.

Qué posiciones hacen falta: “Estamos a la espera, posiblemente de un nueve y de otro extremo, esos son los puestos que nos faltan, pensando en que de pronto en equipo lo necesita”.

La posibilidad de Steven Rodríguez: “En esto, hasta que no llegue no se puede decir nada, hoy tenemos una posibilidad con él, como la tenemos con otros jugadores y posiblemente puedan ser extranjeros. Yo creo que sí hoy se define lo de Steven Rodríguez, vamos a tener la posibilidad de reforzarnos mejor en el frente de ataque y ya definir lo del extremo. Estamos evaluando la posibilidad de un central.

La salida de Alejandro Rodríguez: “Se está contemplando, la verdad es que lo de Alejandro nos dejó a nosotros como stand-by, porque ya a una semana del torneo y por lo menos no había dicho nada. Bueno, le salió otra posibilidad, no sé si es para allá y lo manifestó antes de ayer. Las otras posibilidades son Sánchez y Rojo, que son de la Sub-20, pero se puede que no quedemos así o mirar otra cosa”.

Ir paso a paso: “Todos nosotros queremos ser campeón. Antes de ser campeón hay una cosa, hay un objetivo primero que es clasificar, nadie sale campeón sin clasificar. El primer objetivo es clasificar y después nos proponemos otro. Creemos que clasificar es fácil y a veces no se da la clasificación. Ojalá que después de estar en cuadrangulares, podamos llegar a la final. Yo tengo que comenzar con un Cali que salga a ganar partidos, acá no hay espera. Yo no aspiro a tener tantos partidos para encontrar el Cali de Gamero. Esto es sumar. Nos costó el semestre pasado, no clasificar tres años y medio, es muy duro para un hincha y lo que queremos es eso. Hay que pensar que el Cali va a estar en cuadrangulares”.

Lea también: River Plate ofreció una millonada por Jhohan Romaña, pero no convence a San Lorenzo: así va el tema

Juan Ignacio Dinenno: “Le he peguntado qué lesión tenía él, porque es un jugador que lo que ha mostrado en entrenamientos y en el partido contra Caldas, quedé satisfecho y contento con él. Una de las alegrías más grandes de ese partido, una gran tranquilidad de Dineno. Tenía mucho tiempo sin jugar esos minutos en cancha y los tuvo, esa fue una de las tranquilidades. Es un gran profesional, se entrena al máximo. Eso es bueno para él y para el grupo”.

La llegada de Pedro Gallese: “Yo había habido con él antes. Le manifesté que para el fútbol colombiano un arquero de esa categoría enorgullece la liga, le da prestigio. Yo lo conocí a él cuando fui a Orlando City, lo conocía por intermedio de Pareja y siempre lo veía como un arquero muy serio, de mucha trayectoria, de selección peruana. Se dio la oportunidad y los arqueros que están con él, deben estar felices. Eso se llama aprendizaje, van a aprender de él. Pedro, lo que he conocido de él, que es un gran profesional del fútbol, de su carrera y le gusta competir a lo alto y nos va a ayudar bastante”.