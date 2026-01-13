Edwin ‘Shirra’ Mosquera deja Millonarios y está muy cerca de llegar a Santa Fe

Bomba en el mercado de pases, Edwin Mosquera, quien hasta el semestre pasado defendió los colores de Millonarios, está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Independiente Santa Fe.

El extremo de 24 años viajó incluso con el club a Buenos Arias, Argentina, y a Montevideo, Uruguay, regresando a la capital del país este lunes, donde ya está adelantando todo con el cuadro Cardenal.

El mismo Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, confirmó en diálogo con Win Sports que el extremo chocoano ya se encontraba presentando exámenes médicos con la institución. “Está en exámenes médicos, es lo que tengo entendido”, mencionó Méndez.

Según información del periodista argentino Mariano Olsen, Santa Fe compraría el pase de Mosquera directamente al Atlanta United de la MLS, firmándole un contrato al jugador por los próximos cuatro años.

EDWIN MOSQUERA (24) firmará contrato con @SantaFe por 4 años.@SantaFe compra su ficha al @ATLUTD.

El extremo rescindió su contrato por préstamo con @MillosFCoficial que vencia el 30 de junio. pic.twitter.com/AfCCqXO9GK — Mariano Olsen (@olsendeportes) January 13, 2026

¿Se abre nuevamente el mercado de Millonarios?

Con la salida de Edwin Mosquera de Millonarios a Santa Fe, el equipo Embajador tendría un nuevo cupo disponible para reforzar su nómina de cara a la próxima Liga, siendo un defensor central zurdo la prioridad del equipo.

El equipo bogotano anunciaría próximamente al delantero argentino Rodrigo Contreras, quien se sumaría a Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, el chileno Rodrigo Ureña y Radamel Falcao García como refuerzos para este nuevo semestre.