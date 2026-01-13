Boca Juniors vs. Millonarios, partido amistoso de pretemporada: fecha, hora y cómo seguir

Este miércoles 14 de enero se medirán en un especial partido Boca Juniors y Millonarios, en un delo amistoso de pretemporada que servirá como homenaje al entrenador Miguel Ángel Russo, quien falleció en el mes de octubre del 2025. El legado del profesor argentino, trascendió fronteras tras salir campeón en ambos países, por lo que serpa un juego muy importante para la afición de los dos equipos.

Lea también: Sorpresiva reacción de la prensa argentina a la derrota de Millonarios ante River Plate en Uruguay

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue el 25 de julio del 2012, en el estadio Nemecio Camacho El Campín, con un resultado 1-2 a favor de los argentinos. En las tres oportunidades que se han medido Xeneizes y albiazules dos han sido victorias para Boca y se registra un solo empate en 1957.

¡Un partido especial en La Bombonera! 🏟️🇸🇪



No socios podrán adquirir sus entradas para el amistoso del miércoles desde el lunes 12/01 a las 14 hs por https://t.co/m9SKqno1qZ#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/TwOWUVLO8d — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 11, 2026

¿Jugará Falcao ante Boca Juniors?

El cuadro embajador llega a este duelo tras perder por la minina diferencia ante River Plate, con anotación de Gonzalo Montiel, también por un compromiso de pretemporada que se jugó en Montevideo Uruguay. Aun así en el conjunto colombiano se mantienen las buena expectativas, tras el regreso de Falcao García por seis meses más.

Curiosamente en el partido ante el equipo del banda cruzada el tigre no sumó minutos, teniendo en cuenta que se viene adaptando a los trabajos grupales luego de estar 7 meses sin competencias oficiales. Sin embargo, en el Gran Parque Central Falcao se robo la atención de los aficionados, ya que también jugó con los argentinos e incluso fue campeón en 2008.

Le podría interesar: ¿Falcao pudo haber llegado al Deportivo Cali?: Alberto Gamero reveló la verdad

La expectativa en este duelo ante Boca será si Radamel podrá sumar minutos con el objetivos de ponerse a punto. Es válido recordar que el delantero colombiano, viene de uno de los parones más largos en toda su carrera, ya que su último partido fue el 19 de junio del 2025 ante Santa Fe, aun así se le ha visto en un buen estado físico y no se descarta la posibilidad de que juegue en la Bombonera.

Fecha, hora y cómo seguir el partido

El compromiso entre Boca Juniors y Millonarios se jugará el 14 de enero a partir de las 5:00 p.m. (hora Colombia), en estadio la Bombonera de Buenos Aires en Argentina. La transmisión en vivo la podrá ver a través de Disney Plus y también podrá consultar todos los detalles en el minuto a minuto de Caracol Radio en la pagina web.