Fuertes lluvias provocaron inundaciones y afectaciones en la comuna 8 de Medellín

Medellín

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas generaron inundaciones en la comuna 8 de Medellín, especialmente en los barrios El Faro y Las Golondrinas, donde las calles se transformaron en verdaderos ríos debido al alto volumen de agua.

En videos compartidos por habitantes del sector se observa cómo el agua descendía con gran velocidad por las vías, arrastrando lodo y piedras, lo que generó momentos de angustia entre la comunidad.

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), al menos tres viviendas resultaron con afectaciones estructurales. Sin embargo, los organismos de socorro continúan en la zona y en otros puntos críticos de la ciudad para evaluar la magnitud de las emergencias y realizar un censo total de los daños.

Lluvias históricas en el inicio de 2026

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta, debido a la alerta por el inicio del año 2026 con promedios históricos en lluvias lo que podría desencadenarse en nuevas emergencias en sectores de alto riesgo.

Aun cuando los primeros tres meses del año corresponden a la primera temporada seca, las precipitaciones podrían estar levemente por encima de lo usual para la época, según el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA).

El proyecto estratégico para la gestión ambiental en el Valle de Aburrá proyecta, a través de un análisis a ensambles de modelos climáticos globales, que, en los meses de enero, febrero y marzo del 2026 habrá una probabilidad de abundancia de lluvias con una confiabilidad que varía entre el 60% y 80%.