La concesionaria Covipacífico habilitó tres carriles adicionales, uno exclusivo para pago electrónico, para reducir tiempos de espera.

Peaje ampliado de Amagá. Covipacífico.

Amagá, Antioquia

La Concesionaria Vial del Pacífico (Covipacífico) informó que ya empezó a operar la ampliación temporal del Peaje de Amagá, implementada para atender la alta demanda vehicular en este punto del corredor vial.

Con la puesta en servicio quedaron habilitados tres carriles adicionales, uno de ellos exclusivo para el pago electrónico IP/REV, lo que permite una operación más eficiente del peaje, especialmente en el sentido Medellín–Amagá, y contribuye a la reducción de los tiempos de espera.

La concesionaria precisó que la ampliación es una medida temporal, adoptada como acción adicional para responder al incremento del flujo vehicular en el sector.

Covipacífico reiteró el llamado a los usuarios a hacer un uso adecuado de la estación, optar por alternativas como el tiquete retorno, evitar compras a vendedores informales y, en lo posible, llevar el valor exacto en efectivo, con el fin de facilitar un tránsito más ágil y ordenado por el peaje.

