Barranquilla

Capturan en Barranquilla a ciudadano turco con circular roja por narcotráfico

Según Migración Colombia, era requerido por las autoridades de Alemania.

Ciudadano turco capturado. Foto: Migración Colombia.

Ciudadano turco capturado. Foto: Migración Colombia.

Migración Colombia dio a conocer que se capturó en Barranquilla a un ciudadano turco con circular roja vigente, requerido por las autoridades de Alemania, por los delitos relacionados con tráfico de droga.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Tras el operativo para ubicar a esta persona, el ciudadano turco quedó a disposición de la Interpol, conforme a los protocolos de cooperación internacional.

Asimismo, se dio a conocer que el operativo fue liderado por la Regional Atlántico de Migración Colombia tras una alerta y se desarrolló de manera articulada con la Policía e Interpol.

Lea también: “Emocionado de estar por primera vez en el Carnaval de Barranquilla”: Juanes

El ciudadano turco será traslado a Alemania tras su ubicación en Barranquilla para que responda por los hechos que se le investiga.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad