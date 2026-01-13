Capturan en Barranquilla a ciudadano turco con circular roja por narcotráfico

Migración Colombia dio a conocer que se capturó en Barranquilla a un ciudadano turco con circular roja vigente, requerido por las autoridades de Alemania, por los delitos relacionados con tráfico de droga.

Tras el operativo para ubicar a esta persona, el ciudadano turco quedó a disposición de la Interpol, conforme a los protocolos de cooperación internacional.

Asimismo, se dio a conocer que el operativo fue liderado por la Regional Atlántico de Migración Colombia tras una alerta y se desarrolló de manera articulada con la Policía e Interpol.

El ciudadano turco será traslado a Alemania tras su ubicación en Barranquilla para que responda por los hechos que se le investiga.