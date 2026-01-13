Martes 13 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Los municipios de la cordillera del Quindío siguen en alerta por las emergencias provocadas por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Las precipitaciones han generado deslizamientos de tierra, cierres viales, desbordamientos de quebradas y múltiples afectaciones tanto en zonas rurales como urbanas del departamento.

La situación más crítica se presentó en el municipio de Génova, en el sur del Quindío, donde una fuerte precipitación ocasionó un taponamiento total de la vía principal de acceso, a la altura del sector de Casa Blanca, debido a un deslizamiento de tierra.

El director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (UDEGER), Jaider Hidalgo, indicó que se mantiene un monitoreo permanente en los municipios de la zona cordillerana, debido a la saturación de los suelos y el alto riesgo de nuevos deslizamientos. Asimismo, confirmó afectaciones en los municipios de Montenegro y Córdoba.

La Policía Nacional a través de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia”, en un trabajo conjunto con los Bomberos de Calarcá, rescataron a 3 personas que se encontraban en la ribera del río Quindío en zona rural de este municipio.

Este hecho se dio a conocer por un ciudadano que se comunicó a través de la línea de emergencias 123, indicando observar 3 personas en peligro sobre el río Quindío, es allí donde las patrullas de policía junto a funcionarios de bomberos se dirigen hasta la vereda La María, logrando ubicar a estas personas para iniciar labores de rescate.

Esta acción, se desarrolló aproximadamente durante 4 horas, iniciando sobre las 5:30 de la tarde bajo las fuertes lluvias que se presentaban en el departamento la tarde del domingo; la actuación conjunta de las autoridades logró el rescate de un hombre de 18 años y 2 menores de 17 años de edad sin afectaciones a la integridad personal.

La Policía Nacional en el departamento del Quindío, invita a toda la comunidad para tener en cuenta las medidas de autoprotección al momento de caminar por senderos rurales y movilizarse por vías terciarias en días con presencia de lluvias.

Hay polémica en el eje cafetero, por la posible terminación anticipada de la concesión de autopistas del café por parte del gobierno nacional y la posible suspensión de operación de los peajes, que además ya incrementaron tarifas.

A través de un comunicado Autopistas del Café se refirió a este tema donde señalan “a la fecha, no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad concedente del proyecto, que indique una intención de terminar anticipadamente la concesión, como se ha afirmado en algunos medios de comunicación y redes sociales.

Y agregó “El Contrato de Concesión se encuentra en etapa de operación y mantenimiento hasta el momento, y mantiene su vigencia hasta el año 2027, por lo que continúa ejecutándose en los términos pactados, con un porcentaje de cumplimiento de las obligaciones contractuales del 100% y una calificación de la interventoría de 4.6 sobre 5 en el índice de estado, superior al 4.0 exigido contractualmente.

Cómo Carlos Octavio Murillo de 43 años de edad, fue identificado el hombre asesinado la noche del sábado en la ciudad de Armenia.

Este hecho se presentó en vía pública manzana 1 barrio Colinas, donde un hombre que se movilizaba a pie, le ocasionó lesiones por impacto de arma de fuego ocasionando su deceso.

En este mismo hecho, resultó lesionada una mujer de 50 años de edad, quién fue trasladada a un centro asistencial. El occiso registra antecedentes judiciales por los delitos de hurto calificado y tráfico de estupefacientes en el año 2009, 2014 y 2015, y la mujer lesionada por perturbación a la posesión en el año 2016.

Funcionarios de policía judicial, asumieron los actos urgentes y la investigación para dar con el paradero del agresor y esclarecer este hecho.

La Policía Nacional a través de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia”, capturó en flagrancia a un hombre de 25 años de edad por los delitos de fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la ciudad de Armenia.

Este hecho se ejecutó en el asentamiento La Paz en el barrio Nuevo Armenia Tercera Etapa, a quien se le halló en su poder un arma de fuego tipo revólver de fabricación industrial, junto a 1.491 gramos de cocaína y 2.433 gramos de marihuana.

Esta persona junto a las sustancias estupefacientes y el arma de fuego, fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la Nación para su correspondiente judicialización y posterior solicitud de medida de aseguramiento.

Empresas Públicas del Quindío adelantó una intervención técnica en una línea de acueducto de 3 pulgadas en el municipio de Génova, con el propósito de atender de manera oportuna una afectación en la red y restablecer la correcta prestación del servicio de agua potable para los usuarios del sector.

De manera adicional, EPQ realizó la reparación de la red principal de acueducto en la calle 26A entre carreras 11 y 12, sector 2, atendiendo otra novedad presentada en este punto del municipio, lo que permitió mejorar la continuidad y estabilidad del servicio para los usuarios del área.

Gracias al trabajo del equipo operativo y técnico de EPQ, fue posible ejecutar ambas intervenciones de forma eficiente, minimizando las afectaciones a la comunidad y garantizando nuevamente la normal prestación del servicio, fundamental para las actividades diarias y el bienestar de los habitantes.

Velatón en memoria de Yeison Jiménez se realizó de manera simbólica en Armenia pese a condiciones climáticas

Por cuenta de las intensas lluvias registradas en los últimos días en la ciudad de Armenia, la velatón en memoria del cantante Yeison Jiménez y su equipo debió ser reprogramado. La jornada, inicialmente prevista para el domingo en horas de la noche en la Plaza de Bolívar, fue aplazada debido a las condiciones climáticas adversas.

Finalmente, el homenaje se llevó a cabo este lunes festivo 12 de enero, en horas de la tarde. Sin embargo, a causa del clima frío y la lluvia intermitente, la velatón se desarrolló de manera suave y con menor afluencia de público de la esperada.

Aunque estaba prevista la asistencia de un emulador del artista, este no pudo presentarse. Aun así, los integrantes del club de fans Jimenistas Armenia – Quindío se dieron cita en la Plaza de Bolívar para encender velas, elevar oraciones y rendir un sentido homenaje al cantante, en un acto cargado de respeto y emotividad.

Desde la organización destacaron el compromiso de los seguidores, quienes, pese a las dificultades climáticas, se reunieron para recordar el legado musical de Yeison Jiménez y expresar su admiración y cariño por el artista.

El nuevo comandante de la Octava Brigada del Ejército continuará el trabajo contra disidencias en el Eje Cafetero.

El general José Bertulfo Soto Sánchez, comandante de la Quinta División del Ejército Nacional, aseguró que la labor de bloquear la entrada de disidencias y otros grupos criminales a la región del Eje Cafetero seguirá siendo prioridad con el nuevo comandante de la Octava Brigada.

El general Soto señaló que la estrategia incluye vigilar y bloquear los corredores de movilidad provenientes de departamentos como Chocó, Antioquia, Tolima y Valle, para impedir que grupos armados entren a la región.

Durante la vigencia 2025, el trabajo operativo de los agentes de tránsito de Armenia permitió la imposición de más de 35.200 órdenes de comparendo en distintos puntos de la ciudad, como resultado de controles y operativos enfocados en el cumplimiento del Código Nacional de Tránsito.

La infracción más recurrente fue el estacionamiento en sitios prohibidos, con un total de 14.126 comparendos, una cifra que evidencia la falta de cultura ciudadana.

En cuanto a la siniestralidad vial, las autoridades reportaron que durante 2025 se registraron 673 hechos de tránsito, de los cuales 648 dejaron personas lesionadas y 25 resultaron fatales. Estos siniestros dejaron un saldo de 902 personas heridas y 25 fallecidos, cifras que continúan generando preocupación entre las autoridades locales.

Los motociclistas siguen siendo los actores viales más afectados, al concentrar el 55 % de las víctimas, mientras que un 15 % corresponde a acompañantes, lo que permite concluir que el 70 % de las víctimas de siniestros viales en Armenia están relacionadas con motocicletas.

el pasado viernes 10 de enero y en representación del gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, la secretaria de Representación Judicial y Defensa, Isabel Cristina Lezama Velásquez, lideró una mesa de trabajo conjunta con delegados de las alcaldías de Armenia, Calarcá, Pijao, Salento, Quimbaya y Filandia; la Procuraduría Regional y la dirección regional del Instituto de Medicina Legal.

El encuentro se realizó con ocasión de la audiencia de formulación de pacto de cumplimiento que se llevará a cabo en los próximos días, “Dentro del proceso que se adelanta con la finalidad de construir y poner en funcionamiento una morgue de carácter departamental, que supere las deficiencias en la prestación del servicio en el Departamento del Quindío”.

Durante la reunión, la gerente general de Proyecta, Lina Marcela Roldán Prieto, presentó los avances relacionados con la solución provisional de mejoramiento de las locaciones actuales, “especialmente en el área de necropsias, donde las camillas contarán con rejillas conectadas a las cámaras de extracción de residuos”, cumpliendo con los requerimientos técnicos de Medicina Legal.

De igual manera, se socializaron “las labores de ampliación de la infraestructura que apuntan al aumento de la capacidad de recepción de cuerpos”, obras que se proyectan finalizar en un plazo aproximado de dos meses, pese a la falta de aportes de los 12 municipios.

Por su parte, el secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez Cotrino, anunció la viabilidad por parte del mandatario departamental: “Para la presentación del proyecto que busca la compra de un necro móvil orientado a mejorar el servicio, una necesidad que tiene el departamento ya que los vehículos actuales se encuentran obsoletos”.

Finalmente, se destacaron los avances del municipio de Armenia para la cesión a título gratuito de un lote destinado a la construcción de la morgue departamental, proceso que avanza con la firma de un memorando de entendimiento, mientras que el Instituto de Medicina Legal asumirá la consecución de los estudios y diseños que permitan estructurar el proyecto.

Cabe resaltar que la gestión departamental contempla un aporte de 1.000 millones de pesos a través del sistema general de regalías, incluido en el plan de desarrollo “Por y Para la Gente” 2024-2027.

Frente a una meta para la vigencia 2026 de 33.721 estudiantes inscritos, la secretaría de Educación departamental ha extendido la invitación a padres de familia en los 11 municipios no certificados, para que se acerquen a alguna de las 54 Instituciones Educativas a cargo del departamento, y matriculen a sus niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el año lectivo que inicia el próximo 26 de enero.

A través de la campaña ‘Matricúlate, Revoluciona tu Vida’, la cartera territorial hace presencia en las localidades, para resaltar las bondades de la oferta académica dispuesta por el Gobierno del Quindío de cara a una continuidad en la educación superior o la técnica, así como las oportunidades para la vida que brinda el vincularse al sistema educativo.

Cabe anotar que, a fecha de corte del viernes 9 de enero, la matrícula se componía de 24.758 alumnos registrados, y se espera que durante esta siguiente quincena se acelere el proceso, el cual se adelanta en cada una de las sedes educativas desde la semana anterior.

Con la apuesta clara de iniciar el servicio desde el 26 de enero como fecha establecida para el inicio de clases en los municipios no certificados, la secretaría de Educación departamental anunció la selección de la Unión Temporal ‘Visión Social 2026’ como operador del Programa de Alimentación Escolar – PAE.La decisión de entregar esta responsabilidad al proponente se dio de manera posterior a la rueda de negociación realizada el pasado 7 de enero en la Bolsa Mercantil de Colombia, y del proceso de verificación de requisitos, legalización y celebración del contrato que permitirá atender a un público proyectado de 25.500 estudiantes por el plazo de 109 días calendario, explicó la titular de la cartera territorial, Tatiana Hernández Mejía.

Las obras del intercambiador de la carrera 19 con calle segunda norte, en el sector de la glorieta de bomberos, se encuentran en una fase técnica clave, con trabajos que se desarrollan de manera permanente y que permiten consolidar las bases de esta mega obra de movilidad para Armenia.

En el frente de obra, actualmente se realizan actividades como el armado de acero de refuerzo para pilotes de 1,20 metros de diámetro y 30 metros de profundidad, elementos fundamentales para la cimentación profunda de la estructura.

De manera paralela, se llevan a cabo excavaciones para ductos y cajas de redes secas, así como la instalación de estos ductos y el vaciado de concreto en las cajas, garantizando una infraestructura organizada y segura para los servicios públicos.

Asimismo, se ejecutan labores relacionadas con las redes húmedas, que incluyen la excavación y la instalación de tuberías, procesos necesarios para asegurar el correcto manejo de las aguas y el funcionamiento integral del intercambiador.

Empresas Públicas de Armenia EPA dio a conocer a la comunidad del barrio Buenos Aires la inversión de $590.746.420,80 destinada a la reposición parcial del sistema de alcantarillado en la avenida Ancizar López, una intervención orientada a mejorar la infraestructura sanitaria y la calidad del servicio en este sector de la ciudad.

La Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado cuenta con nueva oficina de atención en el centro de Armenia

En un acto de alto valor simbólico para la población víctima del conflicto armado, la Gobernación del Quindío entregó oficialmente la nueva oficina de atención a la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado. Un espacio que anteriormente funcionaba en el barrio Miraflores de la ciudad de Armenia, un sector alejado del centro y de difícil acceso para muchas personas. La nueva oficina de atención está ubicada en el cuarto piso del edificio situado en la carrera 14 #22-30 de la ciudad

Durante la jornada, el director de Derechos Humanos del departamento, Diego Alexander Santamaría, resaltó que este espacio responde a una deuda histórica con las víctimas, un lugar que durante años reclamaron y que hoy se hace realidad.

A su vez, la coordinadora de la Mesa Departamental, Nora Eliza Vélez Ortiz, destacó la importancia del logro afirmando que, para los sobrevivientes de la guerra, este 9 de enero de 2026 marca un antes y un después.

Vélez Ortiz subrayó que el nuevo lugar permitirá desarrollar plenarias, comités y debates en defensa de los derechos de las víctimas, además de facilitar la articulación institucional.

Por su parte, el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Cotrino, destacó que esta oficina representa un avance real en inclusión y dignificación. Además, recordó que el departamento cuenta con cerca de 50.000 víctimas, al ser un territorio receptor de población desplazada por la violencia.

Finalmente, el secretario se refirió al contexto migratorio y a la población venezolana que ha llegado al departamento, aclarando que, aunque no son reconocidos como víctimas del conflicto armado colombiano, sí requieren atención institucional, al tiempo que expresó su esperanza de que la situación en Venezuela mejore.

Ante la situación actual de la población venezolana, la comunidad será incluida en la atención humanitaria del Quindío.

En el marco de la entrega de un nuevo espacio digno para las víctimas del conflicto armado en Armenia, el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Cotrino, se refirió a la situación que atraviesa Venezuela y al impacto que esta podría tener en el departamento.

Finalmente, aseguró que desde el Gobierno departamental se mantiene un monitoreo permanente de la situación y que existe un equipo interdisciplinario dispuesto para atender cualquier eventualidad humanitaria que pueda surgir

La famosa guacamaya “Lupita” se encuentra en buen estado tras la alerta por presunto robo y maltrato en Calarcá, Quindío.

Luego de la preocupación generada en redes sociales por una publicación en la que se advertía sobre un presunto intento de robo y maltrato contra Lupita, la guacamaya que desde hace varios años permanece en un sector de Calarcá y es reconocida por acompañar a ciclistas y habitantes de la zona, Rodrigo Rico, integrante de la Fundación Eco Huellas realizó una verificación directa para esclarecer la situación.

Cabe recordar que en días recientes se viralizó un video en redes sociales en el que Lupita acompañaba al ciclista quindiano Pescador durante uno de sus entrenamientos, previo a su viaje con el equipo Movistar Team para las competencias ciclísticas de 2026

En deportes, los niños del equipo Camino al Fútbol del Quindío jugarán hoy el partido de octavos de final del Festival de Festivales Baby Fútbol en Medellín, a partir de las 11 a. m., en la cancha Marte 1 de Medellín enfrentando a Corporación Arcadia.