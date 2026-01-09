Viernes 9 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Octava Brigada del Ejército tiene un nuevo comandante, se trata del coronel Julián Andrés Arango Betancourt, quien asumió el mando de la unidad militar en un acto oficial que se llevó a cabo en el Batallón de Apoyo y Servicio de la avenida Centenario de Armenia.

Nacido en Palmira, Valle del Cauca, cuenta con 27 años de servicio en el Ejército Nacional y su último cargo fue en la Central Administrativa y Contable de Ingenieros Militares en Bogotá

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Durante su pronunciamiento, agradeció a Dios y a la Virgen de Guadalupe, a quien encomendó la protección de la brigada y de la región, señalando que liderar esta unidad representa un orgullo y una gran responsabilidad. Destacó que la Octava Brigada está conformada por seis unidades tácticas que operan en una zona con fuerte identidad cultural cafetera, basada en la agricultura, el comercio y el turismo.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Compromisos con la región El comandante afirmó que su principal objetivo será continuar fortaleciendo la seguridad en el Eje Cafetero, articulando esfuerzos con las autoridades civiles y los entes de control, como gobernaciones, alcaldías, Policía Nacional y la fiscalía general de la Nación, para enfrentar de manera conjunta los principales flagelos que afectan a la región.

Asimismo, el nuevo comandante resaltó la labor desarrollada por su antecesor, el coronel Martínez, calificándola como admirable, y aseguró que dará continuidad al trabajo adelantado, con el apoyo de las unidades especializadas del Ejército y las demás instituciones, para proteger la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El general José Bertulfo Soto Sánchez, comandante de la Quinta División del Ejército Nacional, presidió en Armenia la ceremonia de transmisión de mando de la Octava Brigada, realizada en el Batallón de Servicios de esta unidad militar.

Durante el acto, se despidió al coronel Martínez, quien durante 13 meses estuvo al frente de las tropas y lideró acciones de seguridad en los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas.

Le puede interesar: Jueves 8 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El general Soto Sánchez también destacó que, de cara al puente festivo y la alta afluencia de turistas, el Ejército Nacional mantendrá y reforzará los dispositivos de seguridad en zonas turísticas, corredores viales y puntos estratégicos

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En las últimas horas se conoció que también habrá cambio en el comando de la Policía en el Quindío, dejará el cargo el coronel Luis Fernando Atuesta y asumirá el coronel Carlos Mario Bustamante Bermúdez que viene del departamento del Cauca, aun no se ha determinado cuando será la ceremonia de transmisión de mando de la Policía.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Policía Nacional a través de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia”, capturó en flagrancia a un hombre por el delito de acto sexual con menor de 14 años en el suroccidente de la capital del Quindío.

El hecho se dio a conocer a través de la línea única de emergencias 123, donde un ciudadano brinda información de un posible hecho de abuso sexual, es así como la patrulla de policía se dirige hasta la manzana 40 del barrio La Patria, capturando a un ciudadano de 61 años por mencionado delito.

La víctima, es una menor de 4 años de edad quien fue trasladada en un vehículo institucional hasta un centro médico para su posterior valoración.

El victimario presenta antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de actos sexuales con menor de 14 años en el año 2022.Esta persona, fue dejada a disposición de la fiscalía general de la Nación para su posterior judicialización y solicitud de medida de aseguramiento; la Policía Nacional continuará trabajando por la protección de niños, niñas y adolescentes en la región.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia, EPA informa que hoy viernes 9 de enero, habrá suspensión programada del servicio de acueducto, entre las 3:00 p. m. y las 8:00 p. m., con una duración estimada de cinco horas, debido a trabajos técnicos en el sistema.

La interrupción del servicio se presentará en los sectores hidráulicos 23 y 30, afectando a los siguientes usuarios:

Sector Hidráulico 23:

Altos de los Ocobos (C.R.), Bosques de Viena (C.R.), Castelar (C.R.), Getsemaní (C.R.), Quintas de la Floresta (C.R.), Santa Clara (C.R.), Santillana del Mar, Condominio Alcalá, Condominio La Aurora, Condominio Quintas de San Felipe, Conjunto Bosques de San Martín, Conjunto Casa Loma, P.R. San Simón, P.R. Santa Catalina, P.R. Terranova, Palmas de Corintia, Portal de Almeda, Urbanización Villas de Palermo, Vereda Mesopotamia, sector Defensa Civil, Conjunto Residencial Súper Inter del Norte, Conjunto Residencial La Foresta y Torre Alameda.

Sector Hidráulico 30:

Avenida Centenario, C.R. La Floresta de San Juan, C.R. Bosques de San Juan, C.R. Los Geranios, Ciudad Quimbayas, Condominio Campestre El Molino, El Edén de la Victoria, P.R. Santa Bárbara, Vereda Mesopotamia, Vereda San Juan, Vereda San Juan de Carolina, Vereda Tigreros, sector Estación de Combustible de Oro Negro, sector Tránsito Departamental y sector Universidad Antonio Nariño.

La suspensión obedece a labores de revisión y ajuste de una válvula de compuerta para la conducción de agua cruda en la bocatoma de EPA, actividades que hacen parte del mantenimiento preventivo de la infraestructura y que buscan garantizar la correcta operación del sistema de acueducto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia atendió incendio vehicular en la glorieta Malibú, donde un vehículo tipo camioneta sufre un siniestro vial, al parecer el conductor pierde el control y colisiona con el muro, generando que el vehículo se incendiara.

En el incidente el conductor viajaba solo y manifestó no requerir asistencia médica. La emergencia fue atendida por una máquina extintora y un vehículo de operaciones con Matpel, con los cuales se realizó el control y extinción del fuego, así como el control del derrame de combustible sobre la vía.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades entregaron un balance general en materia de seguridad y convivencia ciudadana, al tiempo que anunciaron el fortalecimiento de los operativos para este puente festivo.

Así lo informó el secretario de Gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez, tras un consejo de seguridad liderado por el alcalde James Padilla.

En el encuentro participaron la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía, Migración Colombia, entes de control como la Procuraduría y la Personería, así como la Secretaría de Tránsito y demás actores del orden institucional.

Según el funcionario, el balance general es positivo, aunque se evidenció un aumento en algunos delitos como el homicidio, el microtráfico y los casos de violencia intrafamiliar, estos últimos asociados principalmente a situaciones de intolerancia y convivencia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por su parte, el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez Cotrino, señaló que para este puente festivo de Reyes se ha dispuesto un amplio despliegue institucional con el fin de garantizar la seguridad de propios y visitantes.

Destacó que más de 4.000 hombres de la Fuerza Pública estarán disponibles en todo el departamento, con el propósito de brindar orden, tranquilidad y acompañamiento a las familias que llegan al territorio para disfrutar del paisaje del Eje Cafetero.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hay polémica en el Quindío, por la renuncia de la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado al partido cambio radical, la mandataria en una carta asegura que renuncia por coherencia, y denuncia que el movimiento utilizó la consulta del pacto histórico para influir en la decisión

En un comunicado la exgobernadora hizo fuertes críticas contra el gobierno municipal de Armenia, del alcalde James padilla avalado por el partido cambio radical y que ella apoyo en campaña, cuestionó a su colectividad política y aseguró que su decisión obedece a un acto de “coherencia”.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Sobre la vinculación de integrantes de cambio radical en la consulta del pacto histórico señaló “hubo presiones indebidas a contratistas de la Alcaldía de Armenia y a contratistas quindianos vinculados al Estado para que votaran en la consulta del petrismo, mientras en los micrófonos se proclaman oposición, en el territorio usan el poder contractual para torcer la voluntad política”

Finalmente, la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado anunció que respaldará al centro democrático y al expresidente Álvaro Uribe indicando “En el Quindío seré un soldado más de Uribe”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Precisamente ante este anunció el candidato a la cámara de representantes por el Quindío avalado por el centro democrático Jesús Bedoya a través de un comunicado fue claro en manifestar que no recibirá ningún apoyo de la exmandataria

El candidato indicó “Ante el reciente comunicado de la exgobernadora Sandra Paola Hurtado, hoy inhabilitada para ejercer actividad política por hechos de corrupción, es nuestro deber ser absolutamente claros.

Y agregó “Nuestra campaña NO acepta, NO ha aceptado y NO aceptará ningún tipo de apoyo, adhesión, acercamiento o vinculación por parte de la exgobernadora Sandra Paola Hurtado. No ha existido contacto alguno con ella, y rechazamos de manera categórica cualquier intento de relacionarla con este proyecto

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el municipio de Montenegro, Quindío iniciaron las obras que componen varios sectores del barrio La Graciela, acción que promueve el cierre vial de algunas calles para su correcto avance. La obra contiene los siguientes cierres totales: Tramo comprendido en la carrera 13 entre calle 20 y 21, Calle 22 entre carrera 6 y 7 y Cierre total: carrera 9 con calle 15Desde la administración municipal se recomiendan como vías alternas la carrera 14 en dirección hacia la calle 20 y las carreras 6- calle 20 - carrera 7.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Armenia sigue a toda obra y lo demuestra el avance de las labores de señalización vial en la avenida Centenario, uno de los corredores más importantes que hoy es sujeto de demarcación luego del proceso de rehabilitación de la malla vial ejecutado a través del proyecto 12K.

En total, demarcaron 1.800 metros lineales, cubriendo el 100 % del tramo rehabilitado, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la movilidad y la correcta circulación de vehículos y peatones. Ambos sentidos quedarán debidamente señalizados tanto para vehículos como para peatones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La administración departamental que lidera Juan Miguel Galvis Bedoya continúa consolidando soluciones reales para las comunidades rurales del departamento con el avance del proyecto del puente La Sonadora, en el municipio de Calarcá.

La gerente de la Empresa para el Desarrollo Territorial – PROYECTA, Lina Marcela Roldán Prieto, junto al director departamental de la UDEGERD Quindío, Jaider Alexander Hidalgo; el sargento Daniel Sánchez del Batallón de Ingenieros de Tolemaida, y un equipo interdisciplinario, realizaron un recorrido técnico para verificar las condiciones actuales de la cimentación ejecutada en este punto estratégico.

La visita permitió evaluar el estado estructural de la obra y definir los requerimientos logísticos necesarios para avanzar hacia la instalación del puente metálico, estructura que será suministrada por el Ejército Nacional gracias a la gestión articulada liderada por la UDEGERD. Este proceso será determinante para establecer la fecha de montaje del puente, fase definitiva para la puesta en funcionamiento de esta solución vial.

La cimentación del puente, ejecutada por PROYECTA, refleja la capacidad técnica y operativa de la entidad para materializar proyectos estratégicos que impactan positivamente la movilidad y la calidad de vida de las comunidades.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde e Montenegro, Gustavo Pava Busch entregó nueva ambulancia para el Hospital Roberto Quintero Villa esto Luego de un trabajo permanente ante el Ministerio de Salud y la Protección Social y con todo el compromiso de la Subsecretaría de Salud de Montenegro y de la gerencia de la ESE del municipio, el vehículo, que tuvo un valor de 318.245.954 millones de pesos, ahora reforzará el trabajo del Hospital Roberto Quintero Villa.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La gobernación del Quindío hará Entrega Oficial de la Oficina de Atención a las Víctimas del Conflicto Armado, un espacio que marca un precedente en la dignificación y garantía de derechos de esta población.

El acto se realizará este viernes 9 de enero de 2026, a las 11:00 a. m., en la Carrera 14 # 22-18, cuarto piso, y beneficiará a más de 55 mil víctimas del conflicto armado del departamento del Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El municipio de Circasia se llena de cultura caleña este fin de semana con un evento gratuito que promete ritmo, sabor y mucha salsa.

Se trata del “Viernes de Bulevar”, un evento que tradicionalmente se realiza en el Boulevard del Río, en la ciudad de Cali, y que ahora llega al municipio de Circasia para ofrecer una experiencia llena de música y ambiente salsero.

Eugenio Rivera Carmona de Genius Producción y organizador del evento extiende la invitación a propios y visitantes del departamento para que disfruten de una noche especial inspirada en la cultura caleña

La cita es en el Mirador Alto de la Cruz, donde a partir de las 7:00 de la noche se presentarán DJs con lo mejor de la salsa de todos los tiempos. Asimismo, Eugenio invita a los asistentes a vestir ropa blanca como outfit de la noche y a llevar elementos como maracas y campanas para disfrutar al máximo del ambiente.

Además, el sábado continuará la programación con “La Calle del Sabor”, evocando la energía vivida durante la Feria de Cali 2025.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El municipio de Salento en el Quindío está de fiestas conmemorando los 197 años del paso del libertador Simón Bolívar, este fin de semana habrá concursos, desfiles, cultura tradición y verbenas populares.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Los hinchas del Deportes Quindío al cumplirse 75 años de fundación del equipo milagroso, realizaron una marcha por las calles de Calarcá y la vía línea donde exigen a las directivas que conforme un equipo competitivo de cara al torneo Dimayor de la B con el único objetivo de regresar a la liga Dimayor luego de 13 años en la segunda división.