La Luna del Río supera los 157.000 visitantes durante su primer mes

A un mes de su puesta en marcha, la Luna del Río ya se perfila como uno de los atractivos más visitados y representativos de Barranquilla. La rueda panorámica, ubicada en el Gran Malecón, ha recibido a más de 157.000 personas, entre turistas y residentes, que han encontrado en este espacio una nueva forma de disfrutar la ciudad desde las alturas.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Desde su apertura, el atractivo ha ganado protagonismo como punto de encuentro familiar y escenario para visitantes nacionales y extranjeros. Su vista privilegiada hacia el río Magdalena y el crecimiento urbano de la capital del Atlántico ha convertido el recorrido en una experiencia que combina paisaje, recreación y espacio público.

Un recorrido que impulsa el turismo

La alta afluencia de público durante su primer mes refleja el interés ciudadano por propuestas que fortalecen la oferta turística y recreativa de la ciudad. Comercios, servicios y actividades del entorno del Gran Malecón también se han visto beneficiados por el flujo constante de visitantes que llegan atraídos por la noria.

La Luna del Río ofrece recorridos de entre 15 y 20 minutos, con una experiencia panorámica de 360 grados que integra naturaleza y desarrollo urbano. El acceso tiene un costo de 15.000 pesos por persona y está habilitado para usuarios con discapacidad, lo que amplía las posibilidades de disfrute para distintos públicos.

Con 65 metros de altura, 44 cabinas climatizadas y capacidad para 264 personas por viaje, la estructura se posiciona como la noria más grande de Colombia y una de las más destacadas de Latinoamérica. El ingreso está permitido a partir de los 5 años y no se autoriza el acceso de mascotas. Este balance inicial confirma el impacto del proyecto y refuerza la apuesta de la ciudad por el turismo sostenible y el aprovechamiento del espacio público como motor de desarrollo y orgullo urbano.