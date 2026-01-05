La ‘Luna del Río’ se consolida como nuevo punto turístico de Barranquilla 

La ‘Luna del Río’ se ha convertido en uno de los nuevos atractivos turísticos de Barranquilla, al alcanzar la cifra de más de 100 mil visitantes en apenas 20 días desde su entrega oficial.

El alcalde Alejandro Char destacó este logro, señalando que el proyecto ya se posiciona como una verdadera “joya turística” y un espacio que fortalece la relación de la ciudad con el río Magdalena.

Visitantes destacan el progreso de la ciudad

Los turistas Juan Bermúdez y Bibiana Ramírez fueron reconocidos como los visitantes número cien mil. Ambos manifestaron que la ‘Luna del Río’ es una muestra del progreso que ha tenido Barranquilla y un lugar que, aseguran, debe estar en la lista de destinos por visitar en Colombia.

“Llegar a Barranquilla y convertirnos en los visitantes número 100.000 de la Luna del Río fue una sorpresa maravillosa. Es una atracción que pone a la ciudad en lo más alto del turismo y que permite conocer el Gran Malecón desde una perspectiva diferente. Estamos muy emocionados de poder recorrer Barranquilla y vivir esta experiencia tan especial. Sin duda, la ciudad está a otro nivel”, dijeron.

Un nuevo referente del turismo urbano

Este nuevo espacio no solo atrae a turistas nacionales y extranjeros, sino también a propios y visitantes que disfrutan de un escenario pensado para el esparcimiento, la contemplación y el encuentro con el paisaje ribereño.

¿Qué es la Luna del Río?

La Luna del Río es una estructura urbana y turística ubicada en el Gran Malecón del Río, en Barranquilla, diseñada como un mirador y punto de encuentro que conecta a la ciudad con el río Magdalena.

Se trata de una obra arquitectónica y paisajística con forma semicircular, de ahí su nombre, que permite a los visitantes caminar, observar el río, tomarse fotografías y disfrutar del paisaje, especialmente al atardecer y en la noche, cuando cuenta con iluminación ornamental.