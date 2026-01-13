Barranquilla completa flota de 80 nuevos buses de Transmetro

Barranquilla completó la flota de 80 nuevos buses de Transmetro con la llegada de 20 articulados, que se integran al Sistema de Transporte Masivo para mejorar la prestación del servicio y la movilidad de los usuarios.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char a través de su cuenta oficial en la red social X, donde destacó que esta renovación hace parte de una inversión de $140 mil millones orientada a ofrecer un sistema de transporte más moderno, eficiente y sostenible.

Movilidad sostenible y mayor confort

Los nuevos buses cuentan con tecnología moderna y funcionan con gas natural bajo el estándar Euro VI, lo que contribuye a la reducción de emisiones contaminantes. Además, están equipados con conectividad Wi-Fi, cámaras de seguridad, accesibilidad universal y mayor confort para los pasajeros.

De acuerdo con la administración distrital, la modernización del sistema incluye también estaciones renovadas, lo que permitirá optimizar los tiempos de viaje y brindar un servicio acorde a las necesidades de los barranquilleros.