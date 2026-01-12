Dos mujeres han sido asesinadas este fin de semana en Antioquia; una sería menor de edad

Antioquia

Este fin de semana de Reyes se han registrado dos homicidios de mujeres en Antioquia. Las muertes que han sido bastante violentas enlutan a dos familias en el departamento por cuenta de los violentos. Una de las víctimas sería una menor de edad hallada sin vida en el occidente cercano a Medellín y la otra una joven de 26 años fallecida en la subregión del Oriente, de este caso se presume que sería un feminicidio.

El primer homicidio es el de una joven que fue encontrada en la antigua vía al Mar, en el sector Kilómetro 3 jurisdicción del municipio de Santafé de Antioquia en la subregión del Occidente del departamento a 10 minutos del área urbana. Según el reporte oficial del caso, la muchacha tiene heridas con arma de fuego en la cabeza y se desconoce cómo ocurrieron los hechos.

De manera extraoficial se ha informado que presuntamente se trataría de Fernanda Hernández Montiel, de 17 años, natural de Zaragoza, pero quien vivía en la ciudad de Medellín, donde desapareció el pasado viernes 9 de enero y posteriormente apareció muerta.

El segundo hecho violento que involucra a otra mujer ocurrió en el municipio de Rionegro, sector Quebrada Arriba. La dama identificada como Marina Fernanda Saldarriaga Romero, de 26 años, fue atacada a tiros dentro de un local comercial en el que se comercializan granizados. Un hombre llegó al lugar, desenfundó un arma y la atacó; luego huyó del sitio en una bicicleta.

La primera hipótesis indica que podría tratarse de un feminicidio, ya que hace poco tiempo la mujer había terminado la relación sentimental con su pareja, quien presuntamente, y es la versión de las autoridades, sería integrante de un grupo ilegal de la zona, aunque esa versión es la que se está investigando.

Al momento de esta publicación, la cifra de homicidios durante el 2026 en Antioquia es de 63; de estos, ocho son mujeres. Según datos oficiales de Medicina Legal.