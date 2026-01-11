Un líder cultural y docente de música murió en un accidente de tránsito en San Rafael

San Rafael - Antioquia

Se trata del promotor musical del municipio de San Rafael, Antioquia, Álex Mauricio Ceballos González, de 38 años, quien trabajaba desde hacía unos varios años en la alcaldía en la Secretaría de Cultura. Era un líder cultural y cantante, así como un formador de la juventud, bastante reconocido por su trabajo de docencia.

Según el reporte del cuerpo de bomberos de esa población del Oriente de Antioquia, esta persona que se movilizaba en una motocicleta sufrió un accidente en el sector El Bizcocho, entre San Rafael y Guatapé; al parecer, perdió el control del vehículo y cayó desde una altura de unos seis metros a una quebrada.

Al lugar llegaron los socorristas que lo hallaron acostado bocarriba y con parte del cuerpo dentro del afluente; al verificar, se confirmó que estaba sin signos vitales, por lo que se procede a su extracción del lugar y traslado a la morgue municipal. De manera inicial no se logra identificar, pero ya en el pueblo se enteraron de que se trataba del líder cultural.

“Fue un maestro de enseñanza independiente y actualmente se desempeñaba como gestor cultural en el área rural también. Él trabajó con la administración municipal desde la Casa de la Cultura en articulación con unos proyectos que nosotros sacamos con empresas públicas. Allí se impulsan unos semilleros de estudiantina, unos semilleros que promocionan todo lo que son los procesos culturales de San Rafael en las diferentes áreas, y él trabajaba desde el área de la música”, informó María Paola Vargas, secretaria de gobierno de San Rafael.

El luctuoso hecho ocurrió en medio de las fiestas del río 2026 y ha generado consternación en el pueblo, que le ha rendido un homenaje por el cariño y el reconocimiento a su trabajo con los menores de esa población, recalcó la funcionaria de gobierno.