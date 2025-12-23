El 2026 iniciará con días de lluvia por encima del promedio histórico

Lluvias levemente por encima de lo normal marcarían el inicio de 2026 en el Valle de Aburrá. Foto: SIATA.

Valle de Aburrá

Aun cuando los primeros tres meses del año corresponden a la primera temporada seca, las precipitaciones podrían estar levemente por encima de lo usual para la época, según el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA).

El proyecto estratégico para la gestión ambiental en el Valle de Aburrá, proyecta, a través de un análisis a ensambles de modelos climáticos globales, que en los meses de enero, febrero y marzo del 2026 habrá una probabilidad de abundancia de lluvias con una confiabilidad que varía entre el 60% y 80%.

Este régimen de lluvias no es comparable con las precipitaciones de los meses de mayo u octubre, sino más bien se esperan lluvias particulares, posiblemente intensas, durante las horas de la tarde o la noche.

Según detalla Julián Sepúlveda, líder de Meteorología del SIATA, el escenario previsto para temperaturas no tendrán el mismo grado de variación: “Nos vamos a encontrar con temperaturas variando alrededor de los valores climatológicos esperados, es decir, no vamos a tener extremos sostenidos durante mucho tiempo”.

La entidad también recomienda a la ciudadanía, durante la primera temporada seca, extremar el uso de la piel con el uso adecuado de la ropa y de protector solar.