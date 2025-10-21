Las intensas lluvias se extenderan hasta los tres primeros meses del año: CAR Risaralda

Pese a que el clima nos regala horas y a veces días de sol en esta temporada de más lluvias, lo cierto es que, según la autoridad ambiental, estas lluvias se van a extender hasta los tres primeros meses del año 2026.

Esta variabilidad climática donde pasamos de fuertes aguaceros con vientos huracanados, a un intenso sol minutos después, es conocido como el fenómeno de las lluvias convectivas, el cual, se está presentando en todo el Eje Cafetero.

Señala el director de la Corporación Autónoma de Risaralda, Julio César Gómez, que hay que trabajar junto con las oficina de Gestión del Riesgo para blindarse en esta época de lluvias y que las entidades territoriales actualicen sus planes para la atención de riesgos.

“Los fenomenos de lluvias que hoy se están viviendo empieza a agudizarse y empieza a tener unas connotaciones excepcionales, estas lluvias vienen precedidas por un fenómeno de lluvias convectivas, es decir, cae un chubasco que tiene unas implicaciones en volúmenes de agua y luego sale el sol; eso lo hemos venido trabajando con los alcaldes y oficinas de Riesgo, de la imperiosa necesidad que tenemos de empezar a trabajar en los procesos de blindaje frente al cambio climático.”

Por otro lado, el director de la CAR Risaralda, le hace un llamado a los alcaldes para que realicen un inventario de los árboles en riesgo que están en la ciudad, ya que se ha podido evidenciar el daño que varios de estos han realizado en bienes materiales.

Según las últimas alertas del Ideam, por deslizamiento de tierra en alerta roja está el municipio de Santa Rosa de Cabal, en alerta naranja los municipios de Apía, Dosquebradas, La Celia, Marsella, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico, Santuario y en alerta amarilla, están Balboa, Belén De Umbría y La Virginia.