Fuego amigo: Angie Rodríguez eliminó a Carlos Carrillo de grupo de directores del Gobierno

La pelea entre la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, y el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, tiene un nuevo capítulo.

Fuentes le contaron a 6AM W un incidente ocurrido recientemente en el grupo de WhatsApp de directores de este Gobierno, que administra la directora del Dapre y quien decidió expulsar a Carrillo.

La discusión empezó por cuenta de una declaración de funcionarios del Gobierno en la cual expresaban su apoyo al presidente Gustavo Petro, tras señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su contra, justo antes de la reconciliación.

Ese mensaje fue leído por la directora Rodríguez, con varios funcionarios del Gobierno parados detrás suyo. Allí se habló de una supuesta “persecución al presidente”, motivada por “su liderazgo mundial en la defensa de la soberanía, del multilateralismo y el apoyo a la causa palestina”, entre otras razones.

“Presidente Gustavo Petro, usted no está solo, vuelvo y reitero: usted tiene un pueblo que lo ama y que lo respalda”, fueron las palabras de respaldo al Presidente @PetroGustavo, expresadas por Angie Lizeth Rodríguez, Directora del DAPRE y Secretaria General de Presidencia, en… pic.twitter.com/OBG7gQW4MY — DAPRE (@DapreCol) January 7, 2026

Después de ese pronunciamiento, Carrillo envió un mensaje al grupo en el cual señaló: “se ven débiles parados detrás de una traidora”.

Ese mensaje fue el último que el director pudo compartir, pues tan solo minutos después de enviarlo fue eliminado, según confirmó a este medio de comunicación.

Hoy Carrillo sigue en el Gobierno, pero la pregunta es hasta cuándo, ante una situación que parece insostenible, sobre todo después de la denuncia que hizo el director sobre la presunta contratación de familiares de Rodríguez en el Fondo Adaptación, donde es gerente encargada.

