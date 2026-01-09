Poder desmedido en DAPRE: Carrillo alerta que rol de Angie Rodríguez obstaculiza la gestión pública
Carlos Carrillo, director Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), afirmó que la directora del DAPRE asume roles que “no le corresponden” y menoscaba su trabajo
Carlos Carrillo, director Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), abordó en 6AM de Caracol Radio las razones detrás de la denuncia por acoso laboral a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Rodríguez.
Noticia en desarrollo