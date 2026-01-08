Centrales obreras se manifestaron en Barranquilla en apoyo al presidente Gustavo Petro

Con banderas de Colombia y el M-19, simpatizantes del presidente Gustavo Petro se dieron cita en el Paseo Bolívar frente a la estatua de Simón Bolívar.

Desde allí, con arengas, reclamaban respeto hacia el mandatario del país frente a los recientes pronunciamientos del presidente Donald Trump.

Algunos indicaron que lo sucedido con Nicolás Maduro es una alerta a lo que podría presentarse en Colombia si se sigue escalando los mensajes entre los dos gobernantes

Debido al plantón no hubo paso vehicular hacia esta zona de la ciudad.

Estuvo presente el cónsul de Venezuela

Juan Freer Romero, cónsul de Venezuela en Barranquilla estuvo en las manifestaciones de las centrales obreras que se realizaron en el Paseo Bolívar. Desde allí, dijo que ese país saldrá fortalecido y que la captura de Maduro fue un secuestro.

“Estados Unidos que respete la dignidad, que respeten la soberanía de América Latina, no es su pacho trasero. El pueblo venezolano está tranquilo, está firme en su convicción de que tiene un presidente legítimo, constitucional y digno y que estará nuevamente con nosotros muy pronto. Seamos el mismo pueblo, Colombia y Venezuela es lo mismo, entonces las agresiones a uno son las agresiones al otro”, manifestó.