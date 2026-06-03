Italia celebró su Día Nacional en Colombia destacando la cooperación entre ambos países

Este 2 de junio Italia celebra su Día Nacional, una fecha que conmemora el referéndum de 1946 en el que los italianos decidieron poner fin a la monarquía y dar paso a la República Italiana.

Esta jornada es considerada una de las más importantes para el país europeo y se celebra tanto en Italia como en las representaciones diplomáticas alrededor del mundo. En Colombia, la fecha sirve además para destacar los lazos históricos, culturales, académicos y comerciales que unen a ambas naciones.

En la apertura de la celebración de este día, el embajador de Italia en Colombia, Giancarlo Maria Curcio, resaltó las relaciones positivas que ha tenido ambos países. Además, recordó que en los últimos años ambos gobiernos declararon a Colombia como país “prioritario” para Italia.

“Ya van 160 años de buena relación entre Italia y Colombia. A partir de esto, ambos países han tenido una gran amistad, progreso y en postura de afianzar las relaciones, (…) En los últimos años, Italia catalogó a Colombia como país “prioritario” en Suramérica y eso significa que siempre estará cerca”, agregó.

Medellín tendrá consulado honorario de Italia: Embajador de Italia en Colombia

En el marco de esta conmemoración, el embajador de Italia en Colombia, Giancarlo Maria Curcio, resaltó la importancia de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales y anunció la apertura de un consulado honorario en Medellín, una medida que permitirá ampliar la presencia institucional italiana en el país y acercar los servicios consulares a la comunidad italiana residente en Antioquia.

“Vamos abrir un consulado honorario en Medellín, es una decisión importante, (…) Vamos a tener un consulado en esta ciudad que tiene tantos italianos que lo necesitaban y que van a dar fruto a nuestras relaciones bilaterales“, afirmó el embajador en los micrófonos de Caracol Radio.

Finalmente, el embajador de Italia en Colombia, agregó que este país es uno de los principales socios europeos de Colombia y mantiene una amplia cooperación en diferentes áreas para avanzar en el progreso de los colombianos e italianos.

“Desde que yo llegué a este país, el consulado italiano en Bogotá esta siempre abierto, cualquier italiano puede acercarse, no tenemos turnos. De parte de la embajada, hay colaboración para nuestra colectividad italiana en Colombia”, concluyó.