De nuevo el gremio transportador exige mayores garantías de seguridad en la vía Pereira - Chocó

Según el gremio transportador, desde hace más de seis meses vienen solicitando una mayor presencia del Ejército Nacional a lo largo de la carretera Panamericana, debido a los reiterados hechos violencia, principalmente en jurisdicción del Chocó.

Entre los casos denunciados se encuentran vehículos incinerados, automotores vandalizados con siglas del ELN y situaciones en las que los conductores son obligados a descender para luego atravesar los vehículos y bloquear la vía.

Uno de los hechos más recientes ocurrió en el sector Peñas del Olvido, donde un camión fue atravesado sobre la carretera y permaneció allí durante cerca de 20 horas, mientras tropas del Ejército realizaban inspecciones para descartar la presencia de explosivos en el automotor.

Juan Diego Ortiz, miembro de la Confederación Colombiana de Transportadores, aseguró que el riesgo para los conductores es muy alto, dice que solo hay seguridad hasta Santa Cecilia en Risaralda, de ahí en adelante, quedan a merced de la guerrilla.

“Nosotros tenemos seguridad hasta Santa Cecilia, Pueblo Rico. De ahí para allá, el transportador queda totalmente abandonado. En el Chocó, Policía de carreteras no tenemos; y si la tenemos, la tenemos muy llegando a Quibdó. El Ejército no se sabe en qué horario es que está patrullando porque la subversión está permanentemente pendiente de cómo para el transportador, de cómo lo extorsiona, de cómo le pinta el carro, de cómo lo asusta para que traiga el mensaje acá, entonces son personas que todos los días están sacrificadas.”

Ante este panorama, los transportadores reiteran su llamado al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para que se adopten acciones urgentes y efectivas que permitan garantizar la seguridad en este corredor estratégico, fundamental para la movilidad, el abastecimiento y la economía de Risaralda, el Chocó y el resto del país.